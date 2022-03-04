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На Закарпатье в боевые подразделения отправились уже 1200 переселенцев

Катерина ТищенкоПятница, 4 марта 2022, 18:39
На Закарпатье в боевые подразделения отправились уже 1200 переселенцев

За последние дни в Закарпатье 1200 мужчин, прибывших в область как вынужденные переселенцы, отправились в боевые подразделения Вооруженных Сил.

Источник: глава Закарпатской ОГА Виктор Микита в Facebook

Дословно: "Относительно мужчин, которые эвакуировали свои семьи в Закарпатье.

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За последние дни вручено 1 318 повесток, 1 200 человек уже встали в строй и отправились в боевые подразделения Вооруженных Сил Украины!".

Детали: 26 февраля Микита сообщил, что все мужчины в возрасте от 18 до 60, прибывшие из других областей как вынужденно перемещенные лица, должны не позднее 24 часов после прибытия на территорию Закарпатья явиться в центр комплектования и стать на учет.

"Мы предоставляем убежище вашим женам, матерям и детям. Защищать же их будет каждый, кто несет службу в составе бригады ТРО нашего региона", - отмечал он.

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Что предшествовало: Во Львовской области действует такое же условие: гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые прибыли на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов после прибытия лнужно явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области для взятия на военный учет.

Темы: Закарпатьевойна
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