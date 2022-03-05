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Сингапур внес в санкционный список четыре российских банка

Анастасия КалатурСуббота, 5 марта 2022, 04:45
ФОТО: GETTY

Сингапур присоединился к санкциям против РФ: сингапурским банкам и другим финансовым учреждениям будет запрещено вести дела с четырьмя российскими банками – "ВТБ", "ВЭБ", "Промсвязьбанк", "Россия".

Источник: The Straits Times со ссылкой на МИД Сингапура

Детали: Финансовые учреждения должны заморозить любые активы и средства этих четырех банков.

Санкции также будут предусматривать запрет на экспорт в Россию некоторых товаров, в том числе электроники, компьютеров и товаров военного назначения.

Санкции Сингапура распространяются на все транзакции, связанные с криптовалютами.

Кроме того, банкам, страховщикам и другим финансовым учреждениям будет запрещено вести бизнес с определенными секторами в самопровозглашенных "ЛДНР". Это транспорт, телекоммуникации, энергетика и геологоразведка, добыча полезных ископаемых.

МИД заявил, что эти санкции и ограничения направлены на то, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины и взорвать ее суверенитет.

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В прошлом году товарооборот Сингапура с Россией составил $5 млрд. Основные статьи экспорта в Россию – электроника и аппаратура.

Темы: санкцииРосcия
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