Сингапур внес в санкционный список четыре российских банка
Сингапур присоединился к санкциям против РФ: сингапурским банкам и другим финансовым учреждениям будет запрещено вести дела с четырьмя российскими банками – "ВТБ", "ВЭБ", "Промсвязьбанк", "Россия".
Источник: The Straits Times со ссылкой на МИД Сингапура
Детали: Финансовые учреждения должны заморозить любые активы и средства этих четырех банков.
Санкции также будут предусматривать запрет на экспорт в Россию некоторых товаров, в том числе электроники, компьютеров и товаров военного назначения.
Санкции Сингапура распространяются на все транзакции, связанные с криптовалютами.
Кроме того, банкам, страховщикам и другим финансовым учреждениям будет запрещено вести бизнес с определенными секторами в самопровозглашенных "ЛДНР". Это транспорт, телекоммуникации, энергетика и геологоразведка, добыча полезных ископаемых.
МИД заявил, что эти санкции и ограничения направлены на то, чтобы ограничить способность России вести войну против Украины и взорвать ее суверенитет.
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В прошлом году товарооборот Сингапура с Россией составил $5 млрд. Основные статьи экспорта в Россию – электроника и аппаратура.