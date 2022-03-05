Ночь в Николаеве прошла спокойно, город готовится отражать врага – глава области

Десятая ночь войны в Николаеве прошла спокойно, хотя враг стрелял и продолжает собирать войска на походах к городу.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram

Прямая речь Кима: "Ночь прошла спокойно, враг постреливал, он собирает войска в районе с. Галициново и г. Баштанка, готовится к дальнейшим перемещениям. Мы готовимся их отражать. Город спокоен, вчера выезжал, проверял, что происходит в городе – покрутился, посмотрел, заехал к ребятам – ну, спокойно все, много машин работает. Мародеры боятся – и правильно делают".

Детали: Глава облВА также рассказал, что за два дня патрульные конфисковали у пьяных водителей три машины – их будут использовать для нужд армии.

Ким добавил, что, по данным которые они получили, "российские войска еще 3 дня назад должны были пройти Николаев, все забрать и стоять там в Арцызе под Одессой".

"Ну, и Одесса, и мы стоим, нарушаем планы врага. Похоже у Путина действительно заканчиваются запасы, бочка не бездонная у него", – подытожил Ким.

Предыстория: