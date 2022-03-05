Паралимпиада-2022: в первый день украинцы завоевали семь медалей
Украинские спортсмены завоевали сразу семь медалей в первый день Паралимпиады-2022. Все награды были выиграны в одной дисциплине – парабиатлон.
Источник: "Общественное"
Детали: Первый день Паралимпиады-2022 состоял из спринтерских гонок. Участие в них принимали спортсмены всех трех классов: сидя, стоя и с нарушениями зрения.
Только в женской спринтерской гонке среди сидячих спортсменов Украина не смогла получить награду. Там вместо этого торжествовала американка Оксана Мастерс, родившая в Хмельницком.
Остальные пять спринтерских гонок закончились для Украины с медалями. В общей сложности украинским парабиатлонистам удалось получить сразу семь наград.
Успешной гонкой для Украины стал мужской спринт, в котором участвовали спортсмены с нарушением зрения. Украина взяла в нем весь комплект наград.
Результаты Украины в первый день парабиатлона на Паралимпиаде-2022:
- "золото": Григорий Вовчинский (спринт, стоя, мужчины), Оксана Шишкова (спринт, нарушение зрения, женщины), Виталий Лукьяненко (спринт, нарушение зрения, мужчины)
- "серебро": Тарас Радь (спринт, сидя, мужчины), Людмила Ляшенко (спринт, стоя, женщины), Александр Казик (спринт, нарушение зрения, мужчины)
- "бронза": Дмитрий Суярко (спринт, нарушение зрения, мужчины)