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Паралимпиада-2022: в первый день украинцы завоевали семь медалей

Роман ПетренкоСуббота, 5 марта 2022, 08:17
Паралимпиада-2022: в первый день украинцы завоевали семь медалей
фото: Paralympic Games

Украинские спортсмены завоевали сразу семь медалей в первый день Паралимпиады-2022. Все награды были выиграны в одной дисциплине – парабиатлон.

Источник: "Общественное"

Детали: Первый день Паралимпиады-2022 состоял из спринтерских гонок. Участие в них принимали спортсмены всех трех классов: сидя, стоя и с нарушениями зрения.

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Только в женской спринтерской гонке среди сидячих спортсменов Украина не смогла получить награду. Там вместо этого торжествовала американка Оксана Мастерс, родившая в Хмельницком.

Остальные пять спринтерских гонок закончились для Украины с медалями. В общей сложности украинским парабиатлонистам удалось получить сразу семь наград.

Успешной гонкой для Украины стал мужской спринт, в котором участвовали спортсмены с нарушением зрения. Украина взяла в нем весь комплект наград.

ВИДЕО ДНЯ

Результаты Украины в первый день парабиатлона на Паралимпиаде-2022:

  • "золото": Григорий Вовчинский (спринт, стоя, мужчины), Оксана Шишкова (спринт, нарушение зрения, женщины), Виталий Лукьяненко (спринт, нарушение зрения, мужчины)
  • "серебро": Тарас Радь (спринт, сидя, мужчины), Людмила Ляшенко (спринт, стоя, женщины), Александр Казик (спринт, нарушение зрения, мужчины)
  • "бронза": Дмитрий Суярко (спринт, нарушение зрения, мужчины)

Темы: спортПаралимпиадаКитай
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