Паралимпиада-2022: в первый день украинцы завоевали семь медалей

Украинские спортсмены завоевали сразу семь медалей в первый день Паралимпиады-2022. Все награды были выиграны в одной дисциплине – парабиатлон.

Источник: "Общественное"

Детали: Первый день Паралимпиады-2022 состоял из спринтерских гонок. Участие в них принимали спортсмены всех трех классов: сидя, стоя и с нарушениями зрения.

Только в женской спринтерской гонке среди сидячих спортсменов Украина не смогла получить награду. Там вместо этого торжествовала американка Оксана Мастерс, родившая в Хмельницком.

Остальные пять спринтерских гонок закончились для Украины с медалями. В общей сложности украинским парабиатлонистам удалось получить сразу семь наград.

Успешной гонкой для Украины стал мужской спринт, в котором участвовали спортсмены с нарушением зрения. Украина взяла в нем весь комплект наград.

Результаты Украины в первый день парабиатлона на Паралимпиаде-2022: