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В пострадавшие регионы отправили продуктовые наборы

Катерина ТищенкоСуббота, 5 марта 2022, 15:32
В пострадавшие регионы отправили продуктовые наборы
иллюстративное фото

В регионы Украины отправили продуктовые наборы от украинских производителей для пострадавших от войны и людей из уязвимых категорий.

Источник: Кабинет министров

Прямая речь министра соцполитики Марины Лазебной: "К людям направилась часть из миллиона продуктовых наборов, которые сейчас комплектуются на складах".

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"При содействии Минагрополитики уже более 130 украинских производителей пищевых продуктов и представителей украинского бизнеса присоединились к этому делу".

Детали: Продукты получат люди с инвалидностью, одиноко проживающие люди. В первую очередь доставки будут проходить в области, наиболее пострадавшие от военных действий. Областные социальные службы обеспечивают сбор потребностей и доставку продуктов адресатам.

Наборы состоят из разнообразных круп, хлопьев, готовых сухих завтраков, мясных, мясорастительных и растительных консервов, макаронных изделий, сахара, сгущенки, масла, печенья фасованного разных видов.

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Темы: едапродуктывойнаКабинет министров
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