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Минобороны говорит, что уже заключило договоры на продукты для военных по новой процедуре

Ирина БалачукСреда, 21 июня 2023, 23:59
Минобороны говорит, что уже заключило договоры на продукты для военных по новой процедуре
Овощи. Фото иллюстративное с pixabay.com

Минобороны заявляет, что начало заключать договоры на поставку продуктов питания для ВСУ по новой процедуре. 

Источник: сайт ведомства

Дословно пресс-служба: "Минобороны по результатам проведенных через систему Prozorro торгов 21 июня заключены первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов питания для ВСУ в соответствии с Каталогом продуктов питания".

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Детали: Сообщается, что определены 19 победителей из 22. Но по 16 победителям осуществляется подготовка договоров для их подписания и внесение депозитов на счет министерства, как того требует тендерная документация.

По трем тендерам отклонили всех участников − в МОУ объяснили, что их ценовые предложения не соответствовали условиям объявления.

Сейчас в Prozorro объявили повторные торги − по двум процедурам конечный срок подачи документов 22.06.2023, по третьему − до 27.06.2023.

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В Минобороны отметили, что в повторных процедурах закупки могут участвовать все желающие и призвали поставщиков продуктов подаваться на торги.

Также в ведомстве сообщили, что продолжается ряд судебных процессов, на которых рассматриваются иски отдельных участников торгов.

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Темы: Минобороныедаармиягосзакупки
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