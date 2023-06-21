Минобороны говорит, что уже заключило договоры на продукты для военных по новой процедуре
Минобороны заявляет, что начало заключать договоры на поставку продуктов питания для ВСУ по новой процедуре.
Источник: сайт ведомства
Дословно пресс-служба: "Минобороны по результатам проведенных через систему Prozorro торгов 21 июня заключены первые три договора с компаниями-победителями на поставку продуктов питания для ВСУ в соответствии с Каталогом продуктов питания".
Детали: Сообщается, что определены 19 победителей из 22. Но по 16 победителям осуществляется подготовка договоров для их подписания и внесение депозитов на счет министерства, как того требует тендерная документация.
По трем тендерам отклонили всех участников − в МОУ объяснили, что их ценовые предложения не соответствовали условиям объявления.
Сейчас в Prozorro объявили повторные торги − по двум процедурам конечный срок подачи документов 22.06.2023, по третьему − до 27.06.2023.
В Минобороны отметили, что в повторных процедурах закупки могут участвовать все желающие и призвали поставщиков продуктов подаваться на торги.
Также в ведомстве сообщили, что продолжается ряд судебных процессов, на которых рассматриваются иски отдельных участников торгов.
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Предыстория:
- 21 января Zn.ua сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева. Особую огласку получила информация о "куриных яйцах за 17 гривен": в расследовании журналистов речь шла о цене за штуку, хотя в документе фигурировала цена за 100 граммов.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует вероятные злоупотребления Минобороны при закупке продуктов питания для военных в рамках уголовного производства, начатого еще до огласки в СМИ.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- Также уволили Богдана Хмельницкого с должности директора департамента закупок Министерства обороны.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для Вооруженных сил Украины, которая будет предусматривать публикацию цен на продукты и товары.
В апреле в Минобороны утвердили состав антикоррупционного совета. По словам министра Алексея Резникова, этот совет будет наделен исчерпывающим перечнем инструментов, которых достаточно, чтобы исключить любые коррупционные проявления.