Жителям Изюма в Харьковской области поступают фейковые сообщения о капитуляции

Жители города Изюм в Харьковской области, вокруг которого стоят подразделения российских войск, получили фейковые сообщения якобы о договоренностях властей города с оккупантами.

Источник: Суспільне.Харків

Дословно: "Жители Изюма получили уведомления в мессенджерах с требованием "выгнать преступников-националистов, обеспечить нормальное функционирование городской инфраструктуры и не допустить блокировки дорог". В сообщении говорилось, что городские чиновники обязались обеспечить условия для прихода российских войск".

Детали: Заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин назвал сообщение фейком, который отправляют, чтобы посеять панику.

"Мне лично тоже это пришло на мобильный телефон в WhatsApp с российского номера. Это фейковое сообщение, это не соответствует действительности абсолютно. Тем более что мы прекрасно понимаем, что местные власти не решают эти вопросы и не могут их решать, поскольку сейчас военное положение, и вся полнота власти принадлежит Вооруженным силам Украины", - рассказал он.

"Местные власти такого решения не принимали, не рассматривали и не могут его принимать. Изюм остается украинским городом с украинским флагом, и это все фейковые сообщения, которые делаются только для того, чтобы повышать напряжение и вводить в заблуждение население", - сказал заммэра.

Мацокин также отметил, что российских военных возле города не видно. По информации местных властей, они находятся в селах, расположенных рядом.

По его словам, в городе постепенно восстанавливается электроэнергия, и у людей соответственно есть холодная вода. Появился интернет, заработал Укртелеком, также появился мобильный интернет и мобильная связь.

В то же время, есть проблемы с поставкой газа, поскольку существенно поврежден трубопровод. Централизованное отопление населению не поставляется.

"Греются за счет электроэнергии. Имеющие дрова греются за счет дров. Это серьезная проблема для нас. Некоторые районы города, обстрелянные артиллерией, остаются без света", - рассказал заммэра.