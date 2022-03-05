Мешканцям Ізюму на Харківщині надходять фейкові повідомлення про капітуляцію

Мешканці міста Ізюм на Харківщині, навколо якого стоять підрозділи російських військ, отримали фейкові повідомлення нібито про домовленості влади міста з окупантами.

Джерело: Суспільне Харків

Дослівно: "Жителі Ізюма отримали повідомлення у месенджерах з вимогою "вигнати злочинців-націоналістів, забезпечити нормальне функціонування міської інфраструктури та не допустити блокування доріг". У повідомленні йшлося, що міські посадовці зобов’язалися забезпечити умови для приходу російський військ".

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Деталі: Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін назвав повідомлення фейком, яке надсилають, щоб посіяти паніку.

"Мені особисто теж це прийшло на мобільний телефон у WhatsApp з російського номера. Це фейкове повідомлення, це не відповідає дійсності абсолютно. Тим більше, що ми чудово розуміємо, що місцева влада не вирішує ті питання і не може їх вирішувати, оскільки зараз воєнний стан, і вся повнота влади належить Збройним силам України", - розповів він.

"Місцева влада такого рішення не приймала, не розглядала і не може його приймати. Ізюм залишається українським містом з українським прапором, і це все фейкові повідомлення, які робляться лише для того, щоб підвищувати напругу і вводити в оману населення", - сказав заступник мера.

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Мацокін також зазначив, що російських військових біля міста не видно. За інформацією місцевої влади, вони перебувають у селах, розташованих поряд.

За його словами, у місті поступово відновлюється електроенергія, і у людей, відповідно, є холодна вода. З’явився інтернет, запрацював "Укртелеком", також з’явився мобільний інтернет і мобільний зв’язок.

Водночас є проблеми з постачанням газу, оскільки суттєво пошкоджено трубопровід. Централізоване опалення населенню не поставляється.

"Гріються за рахунок електроенергії. Хто має дрова, гріються за рахунок дров. Це для нас серйозна проблема. Деякі райони міста, які були обстріляні артилерією, залишаються без світла", - розповів заступник мера.

Що передувало: У місті Ізюм на Харківщині, яке кілька діб поспіль перебуває під нищівними обстрілами російських окупантів, налагодили водопостачання та мобільний зв’язок, а також готують організацію "зелених коридорів".