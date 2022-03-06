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КНДР провела испытание спутника-шпиона

Воскресенье, 6 марта 2022, 00:37
КНДР провела испытание спутника-шпиона
ФОТО: GETTY

Северная Корея провела  испытание разведывательных спутниковых систем.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР KCNA

Детали: Национальное управление аэрокосмического развития Северной Кореи (NADA) и Академия оборонных наук произвели запуск "по плану разработки спутника-разведчика". Отмечается, что NADA "подтвердило надежность системы передачи и приема данных спутника, его системы управления и различных наземных систем управления".

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Запуск вызвал осуждение со стороны правительств Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, опасающихся, что КНДР готовится провести большое испытание оружия в ближайшие месяцы. Они рассматривают запуски спутников КНДР как тонко завуалированные испытания технологии баллистических ракет, запрещенные резолюциями Совета Безопасности ООН.

Это был второй такой запуск за неделю для испытания спутникового оборудования.

Reuters отмечает, что испытание прошло всего за несколько дней до президентских выборов в среду в Южной Корее, где чиновники готовятся к попытке Северной Кореи запустить свой спутник-шпион на орбиту в ближайшее время.

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Что предшествовало: 5 марта Северная Корея в девятый раз за 2022 год произвела запуск ракеты, вероятно баллистической.

Темы: Северная Кореяоружие
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