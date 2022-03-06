Ситуация в областях Украины – утро 6 марта

Относительно спокойно ночь прошла в большинстве областей, но атаки кафиров зафиксировали в Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Источник: данные из регионов, которыми владеет "Украинская правда"

Детали: В Кировоградской области ночь была тихой

На Волыни все спокойно.

В Херсоне относительно тихо. Отключили мобильную связь.

Житомирщина – дважды ночью была воздушная тревога.

В Коростене в результате авиационного удара разрушены 10 частных жилых домов (1 человек погиб, 5 получили травмы (из них 1 ребенок); из подвала гаража, который охватило пламя спасли 5 детей. пассажирские вагоны.

Овруч – разрушены 15 частных жилых домов. Погибших и травмированных пока нет.

Запорожская область ночь прошла относительно спокойно. Население Запорожья и других населенных пунктов области продолжает готовиться к встрече с врагом, устраивая укрепления.

В Ровенской области спокойно.

В Винницкой области ночь тоже спокойная.

Хмельницкая область – удары по аэродрому в Староконстантинове (2 раненых).

Черкассы – спокойно.

На Львовщине тоже.

Чернигов ночью – постоянные воздушные тревоги. Бои в окрестностях. Бои в киевском направлении.

Полтава – спокойно. Воздушные тревоги – Лубны, Миргород, утром и Полтава.

Черновцы – спокойно.

Ивано-Франковск тоже.

В Луганской области ночь прошла более-менее спокойно. 5 марта днем ​​были мощные обстрелы: в близлежащих к Северодонецку поселках, теперь отрезанных от города, гуманитарная катастрофа. В Новопскове автоматными очередями разогнали акцию протеста. Снова обстреляли областную детскую больницу.

Донеччина: Мариуполь в осаде. Волноваха тоже, но из Волновахи и района вчера смогли вывезти около 400 человек. Сегодня продолжатся попытки эвакуации. Над Краматорском вчера вечером наша ПВО сбила крылатую ракету.

В Тернополе и Одессе ночь прошла тихо.

Николаев. Вечером обстрел смерчами. Все три снаряда попали во двор частных домов. В результате обстрела села Радостный сад погибли. Также были обстреляны ракетами других сел Николаевского района. В целом, ситуация контролируемая.

Днепр – ночью была одна тревога.

В Харьковской области ночь в областном центре снова со взрывами: районы Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре Харькова. По области ВСУ по нескольким направлениям перешли в контрнаступление.

Киевщина: бой в Ирпене, Гостомеле, Макарове. Перемещение врага по Буче, Немишаевской общине. Район Житомирской трассы остается самой горячей точкой.

В Закарпатье ночь была спокойной.