Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация в областях Украины – утро 6 марта

"Украинская правда"Воскресенье, 6 марта 2022, 08:36
Ситуация в областях Украины – утро 6 марта

Относительно спокойно ночь прошла в большинстве областей, но атаки кафиров зафиксировали в Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Харьковской и Киевской областях.

Источник: данные из регионов, которыми владеет "Украинская правда"

Детали: В Кировоградской области ночь была тихой

Реклама:

На Волыни все спокойно.

В Херсоне относительно тихо. Отключили мобильную связь.

Житомирщина – дважды ночью была воздушная тревога.

ВИДЕО ДНЯ

В Коростене в результате авиационного удара разрушены 10 частных жилых домов (1 человек погиб, 5 получили травмы (из них 1 ребенок); из подвала гаража, который охватило пламя спасли 5 детей. пассажирские вагоны.

Овруч – разрушены 15 частных жилых домов. Погибших и травмированных пока нет.

Запорожская область ночь прошла относительно спокойно. Население Запорожья и других населенных пунктов области продолжает готовиться к встрече с врагом, устраивая укрепления.

В Ровенской области спокойно.

В Винницкой области ночь тоже спокойная.

Хмельницкая область – удары по аэродрому в Староконстантинове (2 раненых).

Черкассы – спокойно.

На Львовщине тоже.

Чернигов ночью – постоянные воздушные тревоги. Бои в окрестностях. Бои в киевском направлении.

Полтава – спокойно. Воздушные тревоги – Лубны, Миргород, утром и Полтава.

Черновцы – спокойно.

Ивано-Франковск тоже.

В Луганской области ночь прошла более-менее спокойно. 5 марта днем ​​были мощные обстрелы: в близлежащих к Северодонецку поселках, теперь отрезанных от города, гуманитарная катастрофа. В Новопскове автоматными очередями разогнали акцию протеста. Снова обстреляли областную детскую больницу.

Донеччина: Мариуполь в осаде. Волноваха тоже, но из Волновахи и района вчера смогли вывезти около 400 человек. Сегодня продолжатся попытки эвакуации. Над Краматорском вчера вечером наша ПВО сбила крылатую ракету.

В Тернополе и Одессе ночь прошла тихо.

Николаев. Вечером обстрел смерчами. Все три снаряда попали во двор частных домов. В результате обстрела села Радостный сад погибли. Также были обстреляны ракетами других сел Николаевского района. В целом, ситуация контролируемая.

Днепр – ночью была одна тревога.

В Харьковской области ночь в областном центре снова со взрывами: районы Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре Харькова. По области ВСУ по нескольким направлениям перешли в контрнаступление.

Киевщина: бой в Ирпене, Гостомеле, Макарове. Перемещение врага по Буче, Немишаевской общине. Район Житомирской трассы остается самой горячей точкой.

В Закарпатье ночь была спокойной.

Темы: войнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Все новости...
война
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
В МИД объяснили, почему послам РФ и Беларуси не место на вручении Нобелевской премии
Последние новости
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
11:38
фотоТелескоп Хаббл зафиксировал загадочные тени на кольцах Сатурна
11:27
Россия пугает Финляндию и Норвегию новейшими гаубицами на границе
11:24
В большой войне против РФ уже погибло более 400 украинских спортсменов – НОК
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: