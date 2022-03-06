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Бомбардировка гражданских была запланирована – Зеленский о документах и ​​картах пленных

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 марта 2022, 11:32
Бомбардировка гражданских была запланирована – Зеленский о документах и ​​картах пленных

Бомбардировка городов и мирных людей была запланирована россиянами заря, о чем свидетельствуют документы, планы и карты пленных пилотов.

Источник: президент Владимир Зеленский во время видео-обращения

Прямая речь Зеленского: "Заговорили русские военные, взятые в плен нашими защитниками.

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Сотни-сотни пленных. Среди них – и пилоты самолетов, бомбивших наши города. Наши мирные люди. Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты. Планы. Не вчерашний день.

Это не импровизация. Они готовили это вторжение именно так – жестоко, цинично. Заведомо с нарушением правил войны.

Поэтому Харьков. Поэтому Чернигов. Поэтому Сумы. Поэтому Мариуполь. И многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано. Но это не убьет нашу человечность".

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Детали: Президент заверил, что с пленными оккупантами обращаются в рамках Женевской конвенции.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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