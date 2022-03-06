Из Лисичанска в воскресение отправится эвакуационный поезд – ОГА

6 марта в 16.00 в Лисичанск Луганской области предоставят эвакуационный поезд.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "До станции Лисичанск добираться самостоятельно. В первую очередь посадка женщин с детьми, затем женщины до 40 лет, женщины, пожилые люди".

Детали: Гайдай призывает жителей области следить за официальными источниками информации по зеленым коридорам.

В других сообщениях председатель ОГА также сообщил, что гуманитарная ситуация по Луганской области удовлетворительна.

Что было ранее: В Мариуполе "зеленый коридор" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян.