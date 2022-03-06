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Из Лисичанска в воскресение отправится эвакуационный поезд – ОГА

Роман КравецВоскресенье, 6 марта 2022, 13:25

6 марта в 16.00 в Лисичанск Луганской области предоставят эвакуационный поезд.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "До станции Лисичанск добираться самостоятельно. В первую очередь посадка женщин с детьми, затем женщины до 40 лет, женщины, пожилые люди".

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Детали: Гайдай призывает жителей области следить за официальными источниками информации по зеленым коридорам.

В других сообщениях председатель ОГА также сообщил, что гуманитарная ситуация по Луганской области удовлетворительна.

Что было ранее: В Мариуполе "зеленый коридор" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян.

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Темы: ЛугансквойнаРосcия
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