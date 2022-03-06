Из Лисичанска в воскресение отправится эвакуационный поезд – ОГА
Воскресенье, 6 марта 2022, 14:25
6 марта в 16.00 в Лисичанск Луганской области предоставят эвакуационный поезд.
Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "До станции Лисичанск добираться самостоятельно. В первую очередь посадка женщин с детьми, затем женщины до 40 лет, женщины, пожилые люди".
Детали: Гайдай призывает жителей области следить за официальными источниками информации по зеленым коридорам.
В других сообщениях председатель ОГА также сообщил, что гуманитарная ситуация по Луганской области удовлетворительна.
Что было ранее: В Мариуполе "зеленый коридор" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян.