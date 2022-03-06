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"Слуги" хотят лично выводить людей по "коридорам" и приглашают иностранцев

Роман КравецВоскресенье, 6 марта 2022, 13:57

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал сообщение в чат депутатской фракции с призывом записываться в группы для сопровождения людей в гуманитарных коридорах.

Источник: Сообщение Арахамии из чата фракции, которое УП предоставили депутаты "СН"

Прямая речь: "Коллеги, в связи с постоянным срывами и обстрелами в гуманитарных коридорах – я принял решение лично сопровождать процесс эвакуации. 

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Прошу @Мезенцева (Марию Мезенцеву – УП) также разослать по всем депутатам Европарламента такое же предложение, если найдутся добровольцы.  Если будут бомбить мирных людей, пускай бомбят и нас". 

Прямая речь: "Поскольку коридоры также предполагаются в Харькове и Сумах, прошу через своих руководителей групп записаться, кто из наших депутатов хочет сопровождать.  

Посмотрим списки и будем пробовать организовать. Работа опасна для жизни. Подумайте дважды готовы ли рисковать".

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Что было ранее: Россияне систематически срывают эвакуацию мирного населения. В частности, 6 марта в Мариуполе "зеленый коридор" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян.

Темы: Арахамия Слуга народаРосcиявойна
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