"Слуги" хотят лично выводить людей по "коридорам" и приглашают иностранцев

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прислал сообщение в чат депутатской фракции с призывом записываться в группы для сопровождения людей в гуманитарных коридорах.

Источник: Сообщение Арахамии из чата фракции, которое УП предоставили депутаты "СН"

Прямая речь: "Коллеги, в связи с постоянным срывами и обстрелами в гуманитарных коридорах – я принял решение лично сопровождать процесс эвакуации.

Прошу @Мезенцева (Марию Мезенцеву – УП) также разослать по всем депутатам Европарламента такое же предложение, если найдутся добровольцы. Если будут бомбить мирных людей, пускай бомбят и нас".

Прямая речь: "Поскольку коридоры также предполагаются в Харькове и Сумах, прошу через своих руководителей групп записаться, кто из наших депутатов хочет сопровождать.

Посмотрим списки и будем пробовать организовать. Работа опасна для жизни. Подумайте дважды готовы ли рисковать".

Что было ранее: Россияне систематически срывают эвакуацию мирного населения. В частности, 6 марта в Мариуполе "зеленый коридор" для гражданских снова закончилась обстрелами россиян.



