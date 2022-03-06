Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина прекратить военные действия в Украине и обеспечить защиту и безопасность украинских ядерных объектов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на слова французского чиновника.

Макрон провел в воскресенье около двух часов телефонного разговора с Путиным. На сайте Елисейского дворца указано, что разговор был запланирован на 12:00, но заявления по его результатам пока нет.

Макрон поддерживал регулярные контакты с Путиным, но, как и другим международным усилиям, ему еще не удалось убедить Москву прекратить войну.

Путин заявил в воскресенье, что его кампания в Украине идет по плану и не закончится, пока Киев не прекратит борьбу.

Путин заявил об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвавшем к прекращению огня.

Эрдоган во время разговора с Путиным в субботу передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.