Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина прекратить военные действия в Украине и обеспечить защиту и безопасность украинских ядерных объектов.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на слова французского чиновника.
Макрон провел в воскресенье около двух часов телефонного разговора с Путиным. На сайте Елисейского дворца указано, что разговор был запланирован на 12:00, но заявления по его результатам пока нет.
Макрон поддерживал регулярные контакты с Путиным, но, как и другим международным усилиям, ему еще не удалось убедить Москву прекратить войну.
Путин заявил в воскресенье, что его кампания в Украине идет по плану и не закончится, пока Киев не прекратит борьбу.
Путин заявил об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвавшем к прекращению огня.
Эрдоган во время разговора с Путиным в субботу передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.