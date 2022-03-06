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Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 17:34
Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: getty images

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина прекратить военные действия в Украине и обеспечить защиту и безопасность украинских ядерных объектов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на слова французского чиновника.

Макрон провел в воскресенье около двух часов телефонного разговора с Путиным. На сайте Елисейского дворца указано, что разговор был запланирован на 12:00, но заявления по его результатам пока нет.

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Макрон поддерживал регулярные контакты с Путиным, но, как и другим международным усилиям, ему еще не удалось убедить Москву прекратить войну.

Путин заявил в воскресенье, что его кампания в Украине идет по плану и не закончится, пока Киев не прекратит борьбу.

Путин заявил об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвавшем к прекращению огня.

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Эрдоган во время разговора с Путиным в субботу передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.

Темы: МакронПутинРосcиявойна
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