Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон призвал Путина прекратить военные действия и обеспечить защиту ядерных объектов Украины

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 18:34
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: getty images

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина прекратить военные действия в Украине и обеспечить защиту и безопасность украинских ядерных объектов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на слова французского чиновника.

Макрон провел в воскресенье около двух часов телефонного разговора с Путиным. На сайте Елисейского дворца указано, что разговор был запланирован на 12:00, но заявления по его результатам пока нет.

Макрон поддерживал регулярные контакты с Путиным, но, как и другим международным усилиям, ему еще не удалось убедить Москву прекратить войну.

Путин заявил в воскресенье, что его кампания в Украине идет по плану и не закончится, пока Киев не прекратит борьбу.

Путин заявил об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, призвавшем к прекращению огня.

Эрдоган во время разговора с Путиным в субботу передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: МакронПутинРосcиявойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В результате удара по Яворивскому полигону погибли 9, пострадали 57 человек

Россияне похитили мэра Днепрорудного: это уже второй раз в Запорожской области

исправлено В Украине открываются 10 гуманитарных коридоров

Россияне почти разрушили аэропорт Ивано-Франковска – мэр

Абсолютное большинство немцев, французов и итальянцев – за вступление Украины в ЕС

18 сутки войны: враг планирует привлечь полторы тысячи морских пехотинцев

Все новости...
Макрон
Путин говорит, что может разговаривать в формате МАГАТЭ-РФ-Украина
Украина и Россия должны договориться о безопасности АЭС в ходе боевых действий - Макрон
Макрон после разговора с Путиным считает, что "худшее впереди"
Последние новости
11:29
видеоОккупанты запретили мелитопольцам митинги, те ответили традиционно: агрессор - нах#й
11:25
Ведем бой за 30% города – мэр Ирпеня
11:19
Hyundai приостановил спонсорское соглашение с "Челси" из-за санкций против Абрамовича
11:12
Ситуация на ЗАЭС и ЧАЭС противоречит принципу безопасности – глава МАГАТЭ
11:12
"Азовцы" в Мариуполе уничтожили 6 вражеских танков, 2 БТРа и взяли в плен 12 оккупантов
11:06
Правительство внедряет план поддержки посевной кампании – Шмыгаль
11:05
Ситуация на границе Украины: очередей практически нет
10:51
Закройте небо: Резников обратился в НАТО после атаки на Яворивский полигон
10:43
Оккупанты схватили спасателя, который эвакуировал людей
10:40
В результате удара по Яворивскому полигону погибли 9, пострадали 57 человек
Все новости...