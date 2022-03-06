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Оккупанты нанесли авиаудар по Харькову: по меньшей мере один человек погиб

Денис КарловскийВоскресенье, 6 марта 2022, 21:34
Остатки российской ракеты в Харькове 3 марта. Фото иллюстративное getty images

В результате авиаударов российских оккупантов в центре Харькова занялся пожар в жилом доме и погиб один человек.

Источник: очевидцы в Харькове

Детали: В результате авиационных ударов пожар загорелся в жилом доме между домами прокуратуры и комендатуры на Московском проспекте.

По меньшей мере, 1 женщина пожилого возраста погибла, еще 5 ранены.

Мэр Игорь Терехов говорит, что над Харьковом сейчас летают российские вертолеты.

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Темы: ХарьковРосcиявойнаобстрел
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