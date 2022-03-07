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Обстрел Харькова в воскресенье вечером: враг задействовал артиллерию

Светлана КизиловаПонедельник, 7 марта 2022, 01:01

Россияне атаковали Харьков 6 марта, в то время пока президент Владимир Зеленский объявлял его городом-героем.

Источник: "Суспільне Харків" в Telegram

Детали: Россияне обстреляли Харьков из артиллерии.

С 23:00 Штаб обороны региона зафиксировал попадание снарядов в жилые дома на Алексеевке, Северной Салтовке, Пятихатках и в районе ХТЗ.

Также задело рынки "Барабашово" и "1-й километр".

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Темы: ХарьковвойнаРосcияоружие
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