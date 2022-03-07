Европа стала более открытой для запрета на импорт российской нефти – СМИ

Соединенные Штаты и их европейские союзники ведут "активную дискуссию" о запрете импорта российской нефти.

Источник: Reuters, Bloomberg

Детали: Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США и европейские союзники изучают возможность запрета импорта российской нефти.

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"Сейчас мы ведем очень активные дискуссии с европейскими партнерами по поводу запрета импорта российской нефти в наши страны, но в то же время, конечно, поддерживая стабильные глобальные поставки нефти" – заявил Блинкен в эфире телеканала NBC.

Кроме того, Reuters со ссылкой на информированный в этом вопросе источник пишет, что Европа стала более открытой к идее запрета поставки российских нефти и газа.

Белый дом также ведет переговоры с финансовым комитетом Сената и профильным комитетом Палаты представителей о потенциальном запрете, сообщил источник.

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Цены на нефть выросли в течение последней недели после того, как Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против России из-за вторжения в Украину.

По информации Bloomberg, на фоне разговоров об эмбарго цена на нефть бьет рекорды – превысила 135 долларов за баррель.

Напомним: Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть могут возрасти вдвое – до 200 долларов за баррель, ожидая возможного введения эмбарго на торговлю этим сырьем с Россией.