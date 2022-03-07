15-летняя украинская гимнастка отказалась выйти на подиум с россиянками

15-летняя украинская гимнастка Даниэла Батрона на соревнованиях Кубка мира в Катаре вышла отдельно на подиум. Для двух россиянок провели еще одну церемонию награждения.

Источник: Общественное

Детали: Батрона – одна из самых молодых участниц этапов Кубка мира в 2022 году.

В упражнении на разновысоких брусьях Батрона завоевала "бронзу", две другие медали получили россиянки, которым запрещено представлять свою страну, Виктория Листунова и Мария Минаева.

Батрона вышла на награждение с украинским флагом. А уже после нее на подиум вышли нейтральные атлетки из России. У них был отдельный от украинки подиум.

Батрона завоевала первую медаль в карьере на взрослом уровне, выиграв "золото" на этапе в Коттбусе, после чего отправилась в Доху (Катар).

Оба эти этапа проходили для Батроны во время полномасштабного вторжения России в Украину.

На этапе в Дохе Батрона получила еще одну награду: "серебро" в свободных упражнениях.

Среди конкуренток украинской гимнастки были нейтральные атлетки из России и Беларуси, для которых этот турнир стал последним – на следующих соревнованиях они не смогут выступить из-за отстранения.

Батрона родилась в Ровенской области и в прошлом стала 2-кратным призером юниорского чемпионата Европы по спортивной гимнастике.