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СБУ задержала под Майорском боевиков из ОРДО, обстреливавших мирных жителей

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 10:31
СБУ задержала под Майорском боевиков из ОРДО, обстреливавших мирных жителей
фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала под Майорском в Донецкой области 13 боевиков из ОРДО, в Луганской области разоблачила экс-члена "Партии регионов", который помогает оккупанту.

Источник: подборка спецслужбы за 6 марта

Детали: СБУ продолжает разоблачать российских военных преступников, предателей и коллаборантов, помогающих врагу.

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В Донецкой области:

СБУ задержала целое "подразделение" боевиков террористической "ДНР".

Эти 13 оккупантов стреляли по мирным жителям, жилым массивам и объектам критической инфраструктуры в Мариуполе, Краматорске, Волновахе, Сартане и Талаковке.

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Их подразделение оказало вооруженное сопротивление украинским военным в районе населенного пункта Майорск. Во время боя они были оцеплены и задержаны.

В настоящее время боевики активно сотрудничают со следствием и дают обличительные показания против РФ.

В Киеве:

Спецназовцы СБУ задержали агента российской разведки – директора одного из предприятий "оборонки" в Днепре, специализирующегося на поставках и программном обеспечении беспилотников.

Последняя его задача от ГРУ РФ – получить данные об украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

В настоящее время в отношении него продолжаются следственные действия.

В Николаеве:

Силовики задержали 2 человек, которые собирали и передавали РФ важную информацию о военных объектах города и его инфраструктуре.

В частности, данные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ по Николаеву, работниках Нацполиции и украинской спецслужбы. Кроме того, агенты передавали на номера российских абонентов информацию о размещении блокпостов и сил обороны.

В Ровно:

СБУ схватила местного жителя, работавшего на врага. Мужчина собирал и передавал оккупантам сведения о транспорте ВСУ, расположенном на западной Украине. Кроме того, его интересовали военные объекты одного из городов Ровенщины.

В Луганской области:

Следователи СБУ начали уголовное производство по бывшему члену "Партии регионов", который сейчас пытается возглавить оккупационную администрацию во временно оккупированном городе Беловодск.

Коллаборант некоторое время находился в "консервации", а до того, в 2014 году, организовывал фейковый "референдум" в Луганской области, где впоследствии занимал должность так называемого "министра сельского хозяйства ЛНР".

В настоящее время под руководством вооруженных сил РФ коллаборант организует работу органов оккупационных властей и планирует их возглавить. Он публично провозглашает, что Беловодск является территорией так называемой "ЛНР", призывает местных жителей и правоохранителей обеспечить полную поддержку "власти" захватчиков.

Дословно: "Он находится в поле зрения украинских силовиков и обязательно будет отвечать по закону. Так же будут наказаны все предатели и пособники вражеских захватчиков! Вместе победим! Слава Украине!".

Темы: войнаСБУ
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