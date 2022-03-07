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СБУ затримала під Майорськом "підрозділ" бойовиків з ОРДО, які обстрілювали мирних жителів

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 10:31
СБУ затримала під Майорськом підрозділ бойовиків з ОРДО, які обстрілювали мирних жителів
фото СБУ

Служба безпеки України затримала під Майорськом на Донеччині 13 бойовиків з ОРДО, на Луганщині викрила ексчлена "Партії регіонів", який допомагає окупанту.

Джерело: підбірка спецслужби за 6 березня

Деталі: СБУ продовжує викривати російських військових злочинців, зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу.

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У Донецькій області:

СБУ затримала цілий "підрозділ" бойовиків терористичної "ДНР".

Ці 13 окупантів стріляли по мирних мешканцях, житлових масивах і об’єктах критичної інфраструктури в Маріуполі, Краматорську, Волновасі, Сартані та Талаківці.

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Їхній підрозділ чинив збройний опір українським військовим у районі населеного пункту Майорськ. Під час бою вони були оточені й затримані.

Наразі бойовики активно співпрацюють зі слідством і надають викривальні свідчення проти РФ.

У Києві:

Спецпризначенці СБУ затримали агента російської розвідки – директора одного з підприємств "оборонки" у Дніпрі, яке спеціалізується на постачанні та програмному забезпеченні безпілотників.

Останнє його завдання від ГРУ РФ – отримати дані про українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Наразі щодо нього тривають слідчі дії.

У Миколаєві:

Силовики затримали 2 осіб, які збирали та передавали РФ важливу інформацію про військові об’єкти міста та його інфраструктуру.

Зокрема, дані про дислокацію й переміщення підрозділів ЗСУ по Миколаєву, про працівників Нацполіції та української спецслужби. Крім того, агенти передавали на номери російських абонентів інформацію про розміщення блокпостів і сил оборони.

У Рівному:

СБУ схопила місцевого мешканця, який працював на ворога. Чоловік збирав і передавав окупантам відомості про транспорт ЗСУ, розташований на західній Україні. Крім того, його цікавили  військові об’єкти одного з міст Рівненщини.

У Луганській області:

Слідчі СБУ почали кримінальне провадження щодо колишнього члена "Партії регіонів", який зараз намагається очолити окупаційну адміністрацію у тимчасово окупованому місті Біловодськ.

Колаборант певний час перебував у "консервації", а до того, у 2014 році, організовував фейковий "референдум" на Луганщині, де згодом обіймав посаду так званого "міністра сільського господарства ЛНР".

Наразі під керівництвом збройних сил РФ колаборант організовує роботу органів окупаційної влади та планує їх очолити. Він публічно проголошує, що Біловодськ є територією так званої "ЛНР", закликає місцевих жителів і правоохоронців забезпечити повну підтримку "влади" загарбників.

Дослівно: "Він перебуває в полі зору українських силовиків і обов’язково відповідатиме за законом. Так само будуть покарані всі зрадники та посіпаки ворожих загарбників! Разом переможемо! Слава Україні!".

Теми: війнаСБУ
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