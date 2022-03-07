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Гуманитарный груз в Мариуполь еще не прибыл, нет режима тишины

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 марта 2022, 12:35

Гуманитарный груз в заблокированный российскими оккупантами Мариуполь Донецкой области пока не прибыл и находится на одном из городов в Запорожской области.

Источник: начальник управления информационной деятельности Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко

Прямая речь: "Гуманитарный груз к заблокированному россиянами Мариуполю пока не прибыл: вчера ночью остановился в небольшом городке в Запорожской области. На ночь ехать опасно. Несколько водителей вообще отказываются ехать дальше - им срочно ищут замену и, как только будет подтверждение режима тишины отправится в Мариуполь".

Детали: По словам Игнатченко, между тем Россия разгоняет фейки. Например, что "азовцы" якобы "заминировали школы".

Оккупанты взяли в заложники полумиллионный город и будут пытаться делать картинку для своего ТВ, выступая "миротворцами".

Прямая речь: "Держись, Город! Город- Герой российско-украинской войны".

Темы: Мариупольвойна
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