В ЕС в ближайшие дни обсудят заявку Украины на вступление

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.

Об этом написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непреклонны. В ближайшие дни мы обсудим заявку Украины на членство", – написал Мишель.

The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering.



We will discuss Ukraine’s membership application in coming days.