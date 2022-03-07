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В ЕС в ближайшие дни обсудят заявку Украины на вступление

"Европейская правда"Понедельник, 7 марта 2022, 15:00
В ЕС в ближайшие дни обсудят заявку Украины на вступление
Фото Кабмина

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в Евросоюзе обсудят в ближайшие дни.

Об этом написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС Украине непреклонны. В ближайшие дни мы обсудим заявку Украины на членство", – написал Мишель.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала российского вторжения.

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Он попросил блок разрешить Украине немедленно обрести членство в соответствии со специальной процедурой, поскольку она защищает себя от российских войск.

Ранее 7 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказался за то, чтобы заявку Украины на членство в ЕС рассматривали отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

Как известно, 1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства после того, как соответствующую заявку подписал президент Владимир Зеленский.

Свои заявки подали Молдова и Грузия, которые вместе с Украиной образуют формат "ассоциированного трио".

Подробно о заявке Украины о членстве смотрите в пояснительном видео ЕвроПравды или читайте в статье "В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"

Темы: ЕСевроинтеграцияУкраина
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