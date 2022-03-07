Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В боях за Мариуполь уничтожена танковая рота и шесть ББМ россиян – ОС

Елена РощинаПонедельник, 7 марта 2022, 18:42
Фото Объединенных сил

7 марта в боях за Мариуполь морские пехотинцы и бойцы полка "Азов" уничтожили танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и порядка 40 захватчиков.

Источник: штаб Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: Украинские защитники продолжают крепко удерживать оборону Мариуполя. Российские оккупанты в боях за "Город-герой Украины" несут колоссальные потери.

Сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка Азов уничтожили целую танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и около 40 захватчиков".

Детали: Как отмечается, в руки воинов Объединенных сил, попала документация кремлевских оккупантов с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.

 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: МариупольвойнаРосcияАзов
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео, обновленоВ Киеве снаряд попал в 9-этажку и завод "Антонов", погибли люди

У Байдена увидели признаки готовности России к "серьезным" переговорам с Украиной

Австралия ввела санкции против Абрамовича и еще трех десятков российских олигархов

В Мариуполе умерла беременная, пострадавшая во время бомбардировки роддома – журналист

видеоОборона Мариуполя: уничтожена бронетехника и живая сила врага

Погибший в Ирпене журналист Рено готовил фильм о беженцах для журнала Time

Все новости...
Мариуполь
Гуманитарный груз в Мариуполь еще не прибыл, нет режима тишины
Украинские защитники совершили успешную контратаку на Мариупольском направлении
Последние новости
09:01
РФ нанесла ущерб Украине уже на 120 миллиардов долларов и сумма растет – Минэкономики
08:48
фото, видеоОдин человек погиб в результате бомбардировки жилых домов в Николаевской области
08:45
На Луганщине организовывают эвакуацию: автобусами до железнодорожной станции
08:24
Обстрелы Северодонецка настолько масштабны, что не хватает спасателей
08:23
В Дії рассказали, где получить помощь и временный дом
07:53
Штаб: За отказ воевать с военными РФ проводят "меры досудебного дознания"
07:49
Под Житомиром войска РФ уничтожили 7 зданий, вблизи Ровно – повредили телебашню
07:49
ASUS планирует выводить бизнес из России
07:29
фотоДесятки тысяч людей в Канаде потребовали закрыть небо над Украиной
07:25
РПЦ в Амстердаме заявила о разрыве с Московским патриархатом
Все новости...