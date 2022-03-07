В боях за Мариуполь уничтожена танковая рота и шесть ББМ россиян – ОС
Понедельник, 7 марта 2022, 17:42
7 марта в боях за Мариуполь морские пехотинцы и бойцы полка "Азов" уничтожили танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и порядка 40 захватчиков.
Источник: штаб Операции объединенных сил в Facebook
Дословно: Украинские защитники продолжают крепко удерживать оборону Мариуполя. Российские оккупанты в боях за "Город-герой Украины" несут колоссальные потери.
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Сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка Азов уничтожили целую танковую роту противника, а также 6 боевых бронированных машин и около 40 захватчиков".
Детали: Как отмечается, в руки воинов Объединенных сил, попала документация кремлевских оккупантов с поименным списком личного состава подразделения и адресами их проживания.
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