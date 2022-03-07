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Кадыров пожаловался НАТО на бандеровцев

Понедельник, 7 марта 2022, 21:42

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к НАТО, ОБСЕ, ООН из-за ситуации с гуманитарными коридорами на Украине.

Источник: РИА Новости

Кадыров заявил, что "бандеровцы не дают воспользоваться" гуманитарными коридорами мирным жителям, среди которых якобы иностранцы.

Как известно, российские войска сами постоянно нарушают режим тишины и обстреливают эвакуационные "зеленые коридоры".

В частности, при обстрелах Ирпеня в воскресенье погибли около 8 человек, в том числе семья с двумя детьми.

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Темы: КадыровНАТОБандера
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