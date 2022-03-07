Кадыров пожаловался НАТО на бандеровцев
Понедельник, 7 марта 2022, 21:42
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к НАТО, ОБСЕ, ООН из-за ситуации с гуманитарными коридорами на Украине.
Источник: РИА Новости
Кадыров заявил, что "бандеровцы не дают воспользоваться" гуманитарными коридорами мирным жителям, среди которых якобы иностранцы.
Как известно, российские войска сами постоянно нарушают режим тишины и обстреливают эвакуационные "зеленые коридоры".
В частности, при обстрелах Ирпеня в воскресенье погибли около 8 человек, в том числе семья с двумя детьми.
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