Кадыров пожаловался НАТО на бандеровцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к НАТО, ОБСЕ, ООН из-за ситуации с гуманитарными коридорами на Украине.

Источник: РИА Новости

Кадыров заявил, что "бандеровцы не дают воспользоваться" гуманитарными коридорами мирным жителям, среди которых якобы иностранцы.

Как известно, российские войска сами постоянно нарушают режим тишины и обстреливают эвакуационные "зеленые коридоры".

В частности, при обстрелах Ирпеня в воскресенье погибли около 8 человек, в том числе семья с двумя детьми.