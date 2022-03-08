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Украинцев предупреждают о новом вредоносном файле

Вторник, 8 марта 2022, 01:41
фото: Getty Images

В Украине вражеские хакеры запустили новый вредоносный файл.

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "Правительственной командой реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружен файл "справка.zip", который содержит файл контекстной справки "dovidka.chm".

"В случае обнаружения такого файла или других признаков компрометации по индикаторам – изолировать компьютеры и сообщить CERT-UA с целью координации дальнейших действий".

Детали: Указанный CHM-файл содержит изображение-приманку "image.jpg" (справка о порядке действий при артиллерийских обстрелах) и файл "file.htm" с вредоносным программным кодом.

Его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor.

Темы: хакерыкибербезопасностьвойна
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