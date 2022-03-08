Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцев предупреждают о новом вредоносном файле

Вторник, 8 марта 2022, 00:41
Украинцев предупреждают о новом вредоносном файле
фото: Getty Images

В Украине вражеские хакеры запустили новый вредоносный файл.

Источник: Госспецсвязи

Дословно: "Правительственной командой реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружен файл "справка.zip", который содержит файл контекстной справки "dovidka.chm".

Реклама:

"В случае обнаружения такого файла или других признаков компрометации по индикаторам – изолировать компьютеры и сообщить CERT-UA с целью координации дальнейших действий".

Детали: Указанный CHM-файл содержит изображение-приманку "image.jpg" (справка о порядке действий при артиллерийских обстрелах) и файл "file.htm" с вредоносным программным кодом.

Его запуск приводит к установке и запуску на компьютере вредоносной программы MicroBackdoor.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: хакерыкибербезопасностьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
хакеры
Хакеры временно вывели из строя два самых современных телескопа в мире
Спецслужбы РФ пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Последние новости
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
Количество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
11:49
70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Все новости...
Реклама: