Более 1,7 млн беженцев выехали из Украины, из них более миллиона — в Польшу
Вторник, 8 марта 2022, 07:55
По состоянию на 8 марта 1 735 068 людей уехали из Украины с момента российского вторжения 24 февраля.
Источник: данные Агентства ООН по делам беженцев
Детали: Больше всего - 1 027 603 человека – перебрались в Польшу. 180 163 — в Венгрию, а 128 169 — в Словакию.
82 762 человека выехали в Молдову, 78 977 - в Румынию.
53,3 тысячи человек уехали в Россию.
Меньше всего – 406 человек – пересекли границу с Беларусью.
Как отмечается, 183 688 человек уехали в другие европейские страны.
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