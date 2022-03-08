Более 1,7 млн беженцев выехали из Украины, из них более миллиона — в Польшу

По состоянию на 8 марта 1 735 068 людей уехали из Украины с момента российского вторжения 24 февраля.

Источник: данные Агентства ООН по делам беженцев

Детали: Больше всего - 1 027 603 человека – перебрались в Польшу. 180 163 — в Венгрию, а 128 169 — в Словакию.

82 762 человека выехали в Молдову, 78 977 - в Румынию.

53,3 тысячи человек уехали в Россию.

Меньше всего – 406 человек – пересекли границу с Беларусью.

Как отмечается, 183 688 человек уехали в другие европейские страны.