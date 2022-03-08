Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 1,7 млн беженцев выехали из Украины, из них более миллиона — в Польшу

Анастасия КалатурВторник, 8 марта 2022, 06:55
Более 1,7 млн беженцев выехали из Украины, из них более миллиона — в Польшу
ФОТО: GETTY

По состоянию на 8 марта 1 735 068 людей уехали из Украины с момента российского вторжения 24 февраля.

Источник: данные Агентства ООН по делам беженцев

Детали: Больше всего - 1 027 603 человека – перебрались в Польшу. 180 163 — в Венгрию, а 128 169 — в Словакию.

Реклама:

82 762 человека выехали в Молдову, 78 977 - в Румынию.

53,3 тысячи человек уехали в Россию.

Меньше всего – 406 человек – пересекли границу с Беларусью.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечается, 183 688 человек уехали в другие европейские страны.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Все новости...
война
Буданов: Среди тех, кто руководит Россией, единицы выступают за войну
Хакеры РФ пытаются добыть боевые планы с гаджетов украинских солдат
В МИД объяснили, почему послам РФ и Беларуси не место на вручении Нобелевской премии
Последние новости
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
11:57
Из-за взлета МиГ в России по всей Украине ненадолго объявляли воздушную тревогу
11:53
видеоОВА показала вокзал в Херсоне после атаки россиян
Все новости...
Реклама: