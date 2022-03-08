Николаев приготовился встречать россиян шинами – Ким призвал ждать команды

Николаевцы за несколько часов оснастили город шинами, чтобы помочь армии остановить российских оккупантов дымом

Источник: глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Прямая речь: "Люди – красавцы, у нас за пару часов весь город, все перекрестки – в шинах! Все ждут команды, все знают, что делать.

Первое: без моей команды ничего не жгём. Потому что перемещается наша техника, пока чужой в городе не пахнет. Это – меры предосторожности, чтобы у них не было вариантов.

Второе. Если это нужно будет делать, тя буду говорить, с какой стороны это делать, что прорвалось в город. Сейчас главное, чтобы мы сами не сожгли свои шины и так далее.

Третье. Противник собирает силы, подступает к городу. У них есть задача закрепиться на окраине, у них даже нет первой задачи прорваться в город – хотят брать нас в блокаду".

Детали: По словам Кима, известны и намерения, и настроения оккупантов, многие сдаются в плен. .

Ранее глава Николаевской ОГА рассказал, что оккупанты решили любой ценой взять Николаев. Он посоветовал горожанам установить на каждом перекрестке шины, и если враг прорвется – зажечь их.