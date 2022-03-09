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Добровольцы-иностранцы смогут получить украинское гражданство

Анастасия КалатурСреда, 9 марта 2022, 03:02
Добровольцы-иностранцы смогут получить украинское гражданство
ФОТО: GETTY

Иностранные добровольцы, прибывающие на войну с Россией, смогут получить гражданство Украины.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую ​​возможность".

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Детали: Отмечается, что в настоящее время такие военные получают военный билет, заменяющий им вид на жительство.

Этому предшествовало: Около 20 тысяч иностранцев из 52 стран записались в добровольцы на войне против РФ. 7 марта они начали прибывать в Украину.

Темы: войнаРосcия
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