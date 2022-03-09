Добровольцы-иностранцы смогут получить украинское гражданство

Иностранные добровольцы, прибывающие на войну с Россией, смогут получить гражданство Украины.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую ​​возможность".

Детали: Отмечается, что в настоящее время такие военные получают военный билет, заменяющий им вид на жительство.

Этому предшествовало: Около 20 тысяч иностранцев из 52 стран записались в добровольцы на войне против РФ. 7 марта они начали прибывать в Украину.