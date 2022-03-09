Оборона Киева и Чернигова держится, на Николаев шли переодетые захватчики
Украинские военные держат оборону Киева и Чернигова, в Черниговской области российские оккупанты прячут военную технику за жилыми домами, а из Херсонщины переодетые в гражданскую одежду чужаки выдвигались на Николаев.
Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 среда 9 марта
Дословно: "Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных операционных зон.
На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.
Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи".
Детали: В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов.
Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу.
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Оккпанті выводят из строя вышки сотовой связи.
На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.
На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.
В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.
В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.