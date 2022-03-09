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Оборона Киева и Чернигова держится, на Николаев шли переодетые захватчики

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 06:14

Украинские военные держат оборону Киева и Чернигова, в Черниговской области российские оккупанты прячут военную технику за жилыми домами, а из Херсонщины переодетые в гражданскую одежду чужаки выдвигались на Николаев.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 среда 9 марта

Дословно: "Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных операционных зон.

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На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи".

Детали: В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов.

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Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. 

Оккпанті выводят из строя вышки сотовой связи.

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы Украины и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

На других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.

В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.

Темы: войнаКиевЧерниговНиколаев
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