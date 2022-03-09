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Минкульт создал информационное войско для противодействия пропаганде РФ

Ирина БалачукСреда, 9 марта 2022, 14:47
Фото c Instagram

Украинские креативщики совместно с Минкультуры и информполитики объединились в информационный полк ₩AW – War Against War, чтобы усилить противодействие откровенной лжи и пропаганде России.

Источник: Минкультуры

Прямая речь министра культуры Александра Ткаченко: "Украинцы наблюдают огромное количество информации, которую генерируют и создают волонтеры из разных сфер. И это очень важно, ведь все они усиливают информационное сопротивление нашей страны и показывают правду всему миру. Сегодня любой ролик или фото – это не просто контент. Это поднятие боевого духа и доказательная база против преступных действий Российской Федерации в отношении Украины".

Детали: По его словам, Минкульт планирует увеличивать количество контента о войне, чтобы не оставить врагу никакого шанса на пропагандистскую ложь.

Сейчас в одной команде работают украинские креативщики, журналисты, режиссеры и пиарщики. Они создают видео и тексты на разных языках, рассчитанные на разную аудиторию: мир, Украину, Россию.

Сообщается, что видео от украинских креативщиков уже транслировались во время телемарафона единых новостей #UAРазом. Также в своих соцсетях их публиковал президент Владимир Зеленский.

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Минкульт призвал украинцев распространять ролики и тексты на всех доступных площадках, потому что "единственным фронтом легче побеждать"

Деятельность ₩AW авторизована Офисом президента и Минкультом.

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Темы: МинкультурывойнаРосcияпропаганда
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