Кулеба опроверг слухи о давлении некоторых партнеров на Украину для уступок в переговорах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отрицает слухи о том, что некоторые западные партнеры якобы давят на Киев, призывая к определенным уступкам РФ в переговорах по прекращению войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ходе общения со СМИ в Польше.

В вопросе возможного давления корреспондент назвал, в частности, Германию и Францию.

"И до начала войны говорить о том, что на Украину можно было давить, было некстати - мы доказали в ряде ситуаций, что Украина не поддается никакому давлению, с нами можно говорить только на равных и нельзя говорить свысока. После 36 дней войны уверяю вас, что никто в Европе или за океаном даже не решится давить на президента Зеленского или на Украину по любому поводу", – ответил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что все эти страны активно помогают Украине, и никакого давления с их стороны нет.

Глава МИД рассказал также о ключевом условии Украины относительно какой-либо потенциальной миротворческой миссии, подчеркнув, что она ни в коем случае не должна замораживать конфликт.