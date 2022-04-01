9 гуманитарных коридоров открыли в первый день апреля
1 апреля открыто 9 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя, Мелитополя и Бердянска.
Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram
Детали: Открытые коридоры:
Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.
Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
Из Энергодара в Запорожье на частном транспорте.
Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье.
Бердянск – Запорожье.
Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.
По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
Мелитополь – Запорожье.
Мелитополь – Васильевка – Запорожье.
По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
Рубежное – Бахмут.
Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
с. Нижнее – Бахмут.
с. Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.
Северодонецк – Бахмут.
Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.
Попасная – Бахмут.
Лисичанск – Бахмут.