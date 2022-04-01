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9 гуманитарных коридоров открыли в первый день апреля

Роман ПетренкоПятница, 1 апреля 2022, 15:24
9 гуманитарных коридоров открыли в первый день апреля

1 апреля открыто 9 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя, Мелитополя и Бердянска.

Источник: глава Минреинтеграции Ирина Верещук в Telegram

Детали: Открытые коридоры:

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Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.

Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

Из Энергодара в Запорожье на частном транспорте.

ВИДЕО ДНЯ

Энергодар – Днепрорудное – Васильевка – Запорожье.

Бердянск – Запорожье.

Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Мелитополь – Запорожье.

Мелитополь – Васильевка – Запорожье.

По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Рубежное – Бахмут.

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

с. Нижнее – Бахмут.

с. Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут.

Северодонецк – Бахмут.

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

Попасная – Бахмут.

Лисичанск – Бахмут.

Темы: гуманитаркаэвакуациявойна
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