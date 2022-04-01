Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Воздушные силы ВСУ: Россия изменила тактику ведения боев в небе

Пятница, 1 апреля 2022, 22:17

Россияне сменили тактику ведения боевых действий в небе.

Источник: Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

Дословно: Сегодня противник изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил основную активность на Востоке страны.

Понеся серьезные потери в авиационной технике, а ныне, по данным Генштаба ВСУ, это 143 самолета и 131 вертолет, вражеская авиация пытается не входить в зону действия нашей ПВО, а также избегает прямого контакта с украинскими истребителями.

ВИДЕО ДНЯ

Следовательно, прибегает к ракетно-бомбовым ударам, эффективность которых в военном смысле под большим вопросом, а страдает гражданское население, разрушаются дома, обрываются жизнь невинных жертв войны".

Темы: Вооруженные силыРосcиявойна
Главное сегодня

фотоКиевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля

Коллаборанты "ОПЗЖ" корректировали огонь оккупантам в Мариуполе

Генштаб: В Изюме оккупанты обстреливают мирных, чтобы обвинить в этом ВСУ

Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному

ЕС введет эмбарго на уголь из РФ и закрыл свои порты и дороги

Харьков хорошо подготовлен к обороне – Терехов успокоил украинцев

Все новости...
Вооруженные силы
Кулеба уклонился от ответа, бомбила ли Украина Белгород
РФ не контролировала и не контролирует небо над Украиной - Воздушные силы ВСУ
5 мифов о переговорах в Стамбуле
Последние новости
20:53
видеоСМИ: "Кадыровцы", хваставшиеся захватом Мариуполя, "героические" видео снимали в одном сквере
20:53
Глава МИД Британии: Путин понимает только силу, мы не должны останавливаться
20:48
ВИДЕОЗеленский предложил Совбезу ООН обсудить в Киеве после войны реформу миропорядка
20:48
Альфа-Банк спишет 20% кредита клиентам, погасившим 80% задолженности
20:37
Простреленное лицо и раздробленная нога: в Запорожье спасают детей с тяжелыми ранениями
20:31
видео, фотоЧехия отправила в Украину танки Т-72 и боевые машины пехоты
20:29
В Беларуси российский вертолет вместо курса на РФ полетел к границе Украины – перехват
20:17
ЕС запускает процесс сокращения финансирования Венгрии
20:11
фотоКиевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля
20:09
General Motors и Honda разрабатывают бюджетные электромобили
Все новости...