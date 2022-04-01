Воздушные силы ВСУ: Россия изменила тактику ведения боев в небе

Россияне сменили тактику ведения боевых действий в небе.

Источник: Командование воздушных сил ВСУ в Facebook.

Дословно: Сегодня противник изменил тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточил основную активность на Востоке страны.

Понеся серьезные потери в авиационной технике, а ныне, по данным Генштаба ВСУ, это 143 самолета и 131 вертолет, вражеская авиация пытается не входить в зону действия нашей ПВО, а также избегает прямого контакта с украинскими истребителями.

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Следовательно, прибегает к ракетно-бомбовым ударам, эффективность которых в военном смысле под большим вопросом, а страдает гражданское население, разрушаются дома, обрываются жизнь невинных жертв войны".