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ФСБ хотела вывезти Медведчука в Приднестровье, даже подготовили "двойников" – СБУ

Алена МазуренкоСреда, 13 апреля 2022, 19:10
ФСБ хотела вывезти Медведчука в Приднестровье, даже подготовили двойников – СБУ
фото: СБУ

Кума российского президента Виктора Медведчука пыталась вывезти в Приднестровье российская Федеральная служба безопасности, чтобы запутать даже пускали ложные сплетни, что он уже за границей.

Источник: глава СБУ Иван Баканов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях…

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Украинской спецслужбе противостоял не только Медведчук, но и более мощный враг – Федеральная служба безопасности РФ, которая стремилась вывезти кума Путина за границу. При этом российские спецслужбы привлекли лидеров преступного мира нашего государства и, к сожалению, представителей наших правоохранительных органов.

Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву.

ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые "сливы", пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации политика и пустить СБУ ложным следом, даже подготовила "псевдо-Медведчуков" для отведения внимания.

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На самом деле, Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы.

Там – на лодке переправить в т.н. "Приднестровскую Молдавскую Республику", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву".

Детали: По словам Баканова, контрразведка СБУ просчитала десятки версий, четко определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ.

Это позволило оперативникам и следователям СБУ задержать Медведчука на пути – во время его выезда из Киевской области.

Баканов добавил, что его сопровождали украинские правоохранители, которые также будут отвечать за свои действия.

Этому предшествовало: 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.

Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую ​​возможность.

Предыстория:

Знать больше: Беглец №1. В поисках Медведчука

Темы: МедведчукПутинСБУПриднестровье
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