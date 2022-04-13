ФСБ хотела вывезти Медведчука в Приднестровье, даже подготовили "двойников" – СБУ
Кума российского президента Виктора Медведчука пыталась вывезти в Приднестровье российская Федеральная служба безопасности, чтобы запутать даже пускали ложные сплетни, что он уже за границей.
Источник: глава СБУ Иван Баканов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях…
Украинской спецслужбе противостоял не только Медведчук, но и более мощный враг – Федеральная служба безопасности РФ, которая стремилась вывезти кума Путина за границу. При этом российские спецслужбы привлекли лидеров преступного мира нашего государства и, к сожалению, представителей наших правоохранительных органов.
Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву.
ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые "сливы", пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации политика и пустить СБУ ложным следом, даже подготовила "псевдо-Медведчуков" для отведения внимания.
На самом деле, Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы.
Там – на лодке переправить в т.н. "Приднестровскую Молдавскую Республику", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву".
Детали: По словам Баканова, контрразведка СБУ просчитала десятки версий, четко определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ.
Это позволило оперативникам и следователям СБУ задержать Медведчука на пути – во время его выезда из Киевской области.
Баканов добавил, что его сопровождали украинские правоохранители, которые также будут отвечать за свои действия.
Этому предшествовало: 12 апреля стало известно о задержании в Украине Виктора Медведчука, который в феврале сбежал из-под домашнего ареста и теперь пытался покинуть Украину. Сначала в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского появилась фотография Медведчука в военной форме и в наручниках. Затем появились детали спецоперации СБУ.
Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских граждан, которые находятся в плену российских военных, а правоохранительным органам Украины рассмотреть такую возможность.
Предыстория:
- С мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов (нефти и газа) в оккупированном Крыму, с октября – еще и по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации через схемы покупки угля в ОРДЛО.
- За 5 дней до вторжения России в Украину жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь, затем опубликовала видео из Москвы. 21 февраля из особняка Медведчука в Киеве вывозили имущество. 27 февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
- Розыском беглого депутата занимались спецгруппа Службы безопасности совместно с прокурорами. В Офисе генерального прокурора уверяли, что Медведчук не сбежал за границу.
- 18 марта суд разрешил заочно арестовать Медведчука.
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