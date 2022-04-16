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Марченко уже нашла, на кого поменять Медведчука

Ирина БалачукСуббота, 16 апреля 2022, 13:47
Марченко уже нашла, на кого поменять Медведчука
Скриншот из видео Марченко

Жена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко сообщила о попавших в плен к российским оккупантам гражданах Великобритании и призвала обменять их на ее мужа.

Источник: обращение Марченко в YouTube

Прямая речь Марченко: "Из СМИ мне стало известно что Эйдин Эйслин и Шон Пиннер, действовавшие в составе подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе, сдались в плен вооруженным силами России и "ДНР".

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Обращаюсь к роднимы и близким Эйслина и Пиннера – в ваших силах просить премьер-министра вашей страны Бориса Джонсона повлиять на украинское руководство и добиться освобождения Эйдина и Шона путем их обмена на задержанного киевскими властями украинского оппозиционного политика и моего мужа Виктора Медведчук".

Детали: Обращение Марченко опубликовано на русском и английском языках.

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Для справки: С мая 2021 Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов. Впоследствии в октябре 2021 года добавилось еще одно подозрение – в госизмене и содействии деятельности террористической организации. За 5 дней до нападения России на Украину жена Медведчука Оксана Марченко уехала в Беларусь. Затем опубликовала видео из Москвы.

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Предыстория: 

Темы: Медведчукпленныеобмен
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