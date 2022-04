Посольство Украины в Британии на собранные средства закупило 30 бронированных "скорых"

В Украину отправят 30 бронированных "скорых", приобретенных посольством на собранные средства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило посольство Украины в Британии 2 апреля.

"Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine.org, на закупку не только обычных "скорых", но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков", - говорится в заявлении.

We decided to direct part of the funds raised through https://t.co/es90wrxhh3 to purchase not just any regular ambulance cars, but the armoured ones to protect our brave medics.



We bought the first batch of 30 those cars, 15 of which are leaving for Ukraine early next week. pic.twitter.com/yLHbyZleWk