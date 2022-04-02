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Посольство Украины в Британии на собранные средства закупило 30 бронированных "скорых"

Мазуренко Алена Суббота, 2 апреля 2022, 16:57

В Украину отправят 30 бронированных "скорых", приобретенных посольством на собранные средства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявило посольство Украины в Британии 2 апреля.

"Мы решили направить часть средств, собранных через платформу withukraine.org, на закупку не только обычных "скорых", но и бронированных, чтобы защитить наших храбрых медиков", - говорится в заявлении.

Всего приобрели 30 автомобилей, 15 из них начнут переправлять в Украину в начале недели.

В конце марта за средства, собранные через платформу, приобрели 20 тонн медикаментов общей стоимостью почти миллион долларов.

Темы: ВеликобританияУкраинамедицинавойна
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