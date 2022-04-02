Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хмельницкая область: россияне ударили ракетами в районе Шепетовки

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 20:20
Хмельницкая область: россияне ударили ракетами в районе Шепетовки

Российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в районе Шепетовки Хмельницкой области.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram

Прямая речь: "Сегодня около 17 часов враг нанес ракетный удар по промышленному объекту на Шепетовщине.

Реклама:

В то время на территории объекта находились 15 человек. Погибших и пострадавших нет".

Детали: Гамалий добавил, что работники ГСЧС ликвидируют последствия пожара.

Темы: Хмельнитчинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Хмельнитчина
Правоохранитель из Хмельницкой области за $2500 обещал "порешать" с мобилизацией
Ночная атака на Хмельнитчину: количество поврежденных зданий возросло до 400
Атака на Хмельнитчину: в нескольких селах выбило окна и двери в домах
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: