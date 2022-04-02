Хмельницкая область: россияне ударили ракетами в районе Шепетовки

Российские войска нанесли ракетный удар по промышленному объекту в районе Шепетовки Хмельницкой области.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram

Прямая речь: "Сегодня около 17 часов враг нанес ракетный удар по промышленному объекту на Шепетовщине.

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В то время на территории объекта находились 15 человек. Погибших и пострадавших нет".

Детали: Гамалий добавил, что работники ГСЧС ликвидируют последствия пожара.