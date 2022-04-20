Россияне снова предлагают защитникам Мариуполя сдаться в плен

Российские оккупанты еще раз предлагают украинским защитникам Мариуполя, которые сейчас держат оборону на металлургическом комбинате "Азовсталь", сложить оружие и сдаться в плен.

Источник: Минобороны РФ

Дословно: "Вооруженные Силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, снова предлагают "боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам" с 14:00 20 апреля 2022 г. прекратить боевые действия и сложить оружие".

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Детали: По замыслу оккупантов, в 13:00 стороны должны установить связь для обмена информацией.

С 13:30 россияне якобы объявят "режим полной тишины" и "гарантируют" его "неукоснительное" соблюдение.

Того же оккупанты требуют от украинских защитников: "Фактическое начало действия режима тишины обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны – красных, с украинской стороны – белых по всему периметру "Азовстали".

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Факт готовности к введению режима тишины должен подтвердиться по всем каналам связи, а с 14:00 украинские защитники должны оставить "Азовсталь" без оружия и боеприпасов.

Оккупанты "обещают" по всему периметру "Азовстали" прекратить боевые действия и отвести свои формирования на безопасное расстояние.

В министерстве оккупантов пишут, что "гарантируют" сохранение жизни, безопасность и медпомощь всем, кто сложит оружие.

Россияне также пишут, что в случае отказа предлагают свои услуги по эвакуации гражданского населения из "Азовстали", если там находятся таковые.

Оккупанты, которые не впервые предлагающие украинским бойцам сдаться, не признают того, что украинские защитники просто игнорируют предложения РФ, поэтому в своих официальных заявлениях пишут, что полку "Азов" и морским пехотинцам это запрещает сделать Киев.

А гражданских, среди которых дети, скрывающиеся от российских захватчиков на "Азовстале", оккупанты называют "живым щитом" для "националистов".

Что было раньше: Горсовет Мариуполя сообщил, что российские оккупанты наносят удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами.

В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Президент Владимир Зеленский уверен, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Российские оккупанты предлагали украинцам в Мариуполе сдаться, но украинские воины игнорируют такие предложения захватчиков.

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь: "Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем родину спасти гражданских, раненых и забрать тела".

24 марта в оккупированном Докучаевске (ОРДО) россияне создали фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь.

По состоянию на 18 апреля российские оккупанты удерживают в "фильтрационных лагерях" по линии Мангу-Никольске-Ялта не менее 27 тысяч человек.

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