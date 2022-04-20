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Росіяни знову пропонують захисникам Маріуполя здатися в полон

Мазуренко Альона Середа, 20 квітня 2022, 00:23
ФОТО: GETTY IMAGES

Російські окупанти вкотре пропонують українським захисникам Маріуполя, які зараз тримають оборону на металургійному комбінаті "Азовсталь", скласти зброю та здатися в полон.

Джерело: Міноборони РФ 

Дослівно: "Збройні Сили Росії, керуючись суто гуманними принципами, знову пропонують "бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям" з 14:00 20 квітня 2022 р. припинити бойові дії та скласти зброю".

Деталі: За задумом окупантів, о 13.00 сторони мають встановити зв'язок для обміну інформацією. 

З 13.30 росіяни нібито оголосять "режим повної тиші" та "гарантують" його "неухильне" дотримання.

Цього ж окупанти вимагають від українських захисників: "Фактичний початок дії режиму тиші обома сторонами позначається підняттям прапорів: з російського боку – червоних, з українського боку – білих по всьому периметру "Азовсталі".

Факт готовності до запровадження "режиму тиші" сторонами має підтвердитись по всіх каналах зв'язку, а з 14:00 українські захисники мають залишити "Азовсталь" без зброї та боєприпасів.

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Окупанти "обіцяють" по всьому периметру "Азовсталі" припинити бойові дії та відвести свої формування на безпечну відстань.

У міністерстві окупантів пишуть, що "гарантують" збереження життя, безпеку та меддопомогу, усім, хто складе зброю.

Росіяни також пишуть, що у випадку відмови, пропонують свої послуги з евакуації цивільного населення з "Азовсталі", якщо воно там є.

Окупанти, котрі не вперше пропонують українським бійцям здатися, не визнають того, що українські захисники просто ігнорують пропозиції РФ, тому у своїх офіційних заявах пишуть, що полку "Азов" та морським піхотинцям це заброняє зробити Київ. 

А цивільних, серед яких діти, котрі переховуються від російських загарбників на "Азовсталі", окупанти називають "живим щитом" для "націоналістів". 

Що було раніше: Міськрада Маріуполя повідомила, що російські окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами.

В підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією.

Російські окупанти пропонували українцям у Маріуполі здатися, але українські воїни ігнорують такі пропозиції загарбників. 

Заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар: "Ми будемо воювати, ми будемо використовувати кожен патрон, який у нас залишився, але ми закликаємо батьківщину врятувати цивільних, поранених та забрати тіла".

24 березня в окупованому Докучаєвську (ОРДО) росіяни створили фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь.

Станом на 18 квітня російські окупанти утримують в "фільтраційних таборах" по лінії Мангу-Нікольске-Ялта не менш 27 тисяч людей.

Передісторія:

  • Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.
  • У захисників Маріуполя не залишилося боєприпасів та їжі. Частина морських піхотинців змогла прорватися до пердставників полку "Азов" і продовжує боронити місто, частина ж потрапила в полон

Теми: АзовМаріупольРосіяокупація
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