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Зеленский о военной деблокаде Мариуполя: "Мы готовимся, но нужно оружие"

Алена МазуренкоЧетверг, 21 апреля 2022, 18:58
Зеленский о военной деблокаде Мариуполя: Мы готовимся, но нужно оружие
Зеленский фото: ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что деблокировать Мариуполь можно дипломатическим или военным путем и Украина к этому готовится, но нужно много соответствующего оружия от международных партнеров.

Источник: Зеленский во время общения со СМИ по итогам визита премьеров Испании и Дании

Прямая речь: "Разблокировка города Мариуполя, как и других городов, а их, к сожалению, в Украине много...

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Разблокировка города Мариуполь возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь необходима помощь наших партнеров. Самим нам сложно. Нам нужно соответствующее оружие.

Второй путь дипломатический, который можно сделать очень быстро. Мы предложили несколько вариантов даже не напрямую, а через посредников в формате обмена. Мы говорили об обмене военных. Мы готовы. Мы ценим наших военных и нам не нужны "подарки". Мы не ожидаем от РФ человечности и гуманитарных шагов".

Детали: По словам президента, было предложение обмена в Мариуполе хотя бы раненых на раненых. Он добавил, что на "Азовстали" около 400 раненых украинских военных.

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Глава государства добавил, что украинские власти на постоянном контакте с украинскими бойцами.

По его словам, украинские защитники также хотят забрать из Мариуполя тела собратьев, чтобы с почестями похоронить их в свободной Украине.

Украинская сторона, по словам Зеленского, пыталась через Турцию организовать эвакуацию мариупольцев и защитников города, но пока это предложение РФ не поддержала.

Что было раньше: Министр обороны РФ Сергей Шойгу наплел президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.

Напомним:

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорватьсяс завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
  • 20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
  • 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
  • Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
  • Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.

Темы: МариупольЗеленскийАзоворужие
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