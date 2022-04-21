Зеленский о военной деблокаде Мариуполя: "Мы готовимся, но нужно оружие"
Президент Владимир Зеленский считает, что деблокировать Мариуполь можно дипломатическим или военным путем и Украина к этому готовится, но нужно много соответствующего оружия от международных партнеров.
Источник: Зеленский во время общения со СМИ по итогам визита премьеров Испании и Дании
Прямая речь: "Разблокировка города Мариуполя, как и других городов, а их, к сожалению, в Украине много...
Разблокировка города Мариуполь возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь необходима помощь наших партнеров. Самим нам сложно. Нам нужно соответствующее оружие.
Второй путь дипломатический, который можно сделать очень быстро. Мы предложили несколько вариантов даже не напрямую, а через посредников в формате обмена. Мы говорили об обмене военных. Мы готовы. Мы ценим наших военных и нам не нужны "подарки". Мы не ожидаем от РФ человечности и гуманитарных шагов".
Детали: По словам президента, было предложение обмена в Мариуполе хотя бы раненых на раненых. Он добавил, что на "Азовстали" около 400 раненых украинских военных.
Глава государства добавил, что украинские власти на постоянном контакте с украинскими бойцами.
По его словам, украинские защитники также хотят забрать из Мариуполя тела собратьев, чтобы с почестями похоронить их в свободной Украине.
Украинская сторона, по словам Зеленского, пыталась через Турцию организовать эвакуацию мариупольцев и защитников города, но пока это предложение РФ не поддержала.
Что было раньше: Министр обороны РФ Сергей Шойгу наплел президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.
Напомним:
- Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорватьсяс завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
- 20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
- 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
- Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
- Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.