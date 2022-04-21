Зеленский о военной деблокаде Мариуполя: "Мы готовимся, но нужно оружие"

Президент Владимир Зеленский считает, что деблокировать Мариуполь можно дипломатическим или военным путем и Украина к этому готовится, но нужно много соответствующего оружия от международных партнеров.

Источник: Зеленский во время общения со СМИ по итогам визита премьеров Испании и Дании

Прямая речь: "Разблокировка города Мариуполя, как и других городов, а их, к сожалению, в Украине много...

Разблокировка города Мариуполь возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся быть мощными, и здесь необходима помощь наших партнеров. Самим нам сложно. Нам нужно соответствующее оружие.

Второй путь дипломатический, который можно сделать очень быстро. Мы предложили несколько вариантов даже не напрямую, а через посредников в формате обмена. Мы говорили об обмене военных. Мы готовы. Мы ценим наших военных и нам не нужны "подарки". Мы не ожидаем от РФ человечности и гуманитарных шагов".

Детали: По словам президента, было предложение обмена в Мариуполе хотя бы раненых на раненых. Он добавил, что на "Азовстали" около 400 раненых украинских военных.

Глава государства добавил, что украинские власти на постоянном контакте с украинскими бойцами.

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По его словам, украинские защитники также хотят забрать из Мариуполя тела собратьев, чтобы с почестями похоронить их в свободной Украине.

Украинская сторона, по словам Зеленского, пыталась через Турцию организовать эвакуацию мариупольцев и защитников города, но пока это предложение РФ не поддержала.

Что было раньше: Министр обороны РФ Сергей Шойгу наплел президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении Мариуполя", но потом добавил, что в городе остаются "более двух тысяч" украинских защитников.

Напомним: