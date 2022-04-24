Зеленский поговорил с Эрдоганом перед его разговором с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону возможные гарантии безопасности Украины, продолжение переговоров с Россией и эвакуацию из Мариуполя раненых бойцов и мирных жителей.

Источник: Anadolu Agency, Зеленский в Twitter

Детали: Президент Турции провел телефонный разговор с украинским коллегой. Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать необходимую поддержку переговорному процессу. Турецкий лидер также заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя.

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Зеленский сообщил, что речь шла и об "обмене заблокированных военных".

Прямая речь Зеленского: "Провел важный телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации граждан из Мариуполя, в частности из "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных.

Обсудили переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.

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Подняли вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью, которая оказалась под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море".

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