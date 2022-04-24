Зеленский поговорил с Эрдоганом перед его разговором с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону возможные гарантии безопасности Украины, продолжение переговоров с Россией и эвакуацию из Мариуполя раненых бойцов и мирных жителей.
Источник: Anadolu Agency, Зеленский в Twitter
Детали: Президент Турции провел телефонный разговор с украинским коллегой. Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать необходимую поддержку переговорному процессу. Турецкий лидер также заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя.
Зеленский сообщил, что речь шла и об "обмене заблокированных военных".
Прямая речь Зеленского: "Провел важный телефонный разговор с президентом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации граждан из Мариуполя, в частности из "Азовстали", немедленного обмена заблокированных военных.
Обсудили переговорный процесс, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины.
Подняли вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью, которая оказалась под угрозой из-за блокирования судоходства в Черном море".
Предыстория:
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. 28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган узнал от Владимира Путина о 6 требованиях России. 29 марта украинская делегация в Стамбуле публично озвучила свои предложения РФ по гарантиям безопасности, Крыму и Донбассу.
- Российские войска осаждают Мариуполь с 1 марта. По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли почти 5 тысяч человек, среди них порядка 210 детей. По состоянию на 12 апреля потери Мариуполя оценивали в 20-22 тысяч человек.
- 21 апреля президент России Владимир Путин на публику приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм завода "Азовсталь", гда прячутся от бомб украинские защитники и гражданские лица. Путин объяснил: "Не нужно лезть в катакомбы, нужно заблокировать промышленную зону в Азовстали так, чтобы муха не пролетела".
- 24 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ продолжает оказывать огневое влияние и блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали". Она наносит авиаудары, в том числе с самолетов дальней авиации.
- 24 апреля советник главы ОПУ Михаил Подоляк во второй раз предложил провести "спецраунд переговоров", чтобы украинская сторона забрала или обменяла своих военных из Мариуполя. А заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь призвал мир сделали все, чтобы освободить людей из Мариуполя.