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Сколько украинцев должно быть убито и изнасиловано, пока Германия не усилит санкции – посол Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 16:44
Сколько украинцев должно быть убито и изнасиловано, пока Германия не усилит санкции – посол Украины
Андрей Мельник. Фото: Der Tagesspiegel

Посол Украины в Германии Андрей Мельник остро отреагировал на дискуссии в немецкой коалиции вокруг возможного усиления санкций против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в twitter, перепостив сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о возможности ужесточения санкций против РФ в ответ на военные преступления россиян в Киевской области.

"А теперь скажем прямо: для того, чтобы правительство светофора (действующая немецкая коалиция) наконец-то решилось хоть немного в дальнейшем оказывать давление на Россию и усилить дальнейшие санкции (включая газовое и нефтяное эмбарго?), нужно снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать. Понятно", –пишет он.

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Посол перепостил твит Анналены Бербок, в котором глава немецкого МИД обещает дать ответ на преступления российской армии. "Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и предоставим Украине еще большую поддержку в ее обороне", - добавила она.

Таким образом, украинский посол отреагировал на скандальное заявление министра финансов Германии Кристиаан Линднера, который высказался против введения эмбарго на российские энергоносители.

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"Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии", - заявил он.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что после нападения России на Украину Линднер заявил ему в Берлине, что Украине осталось "всего несколько часов", поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.

Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.

Темы: Германиясанкциидипломатические отношенияМИД
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