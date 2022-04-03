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Сколько украинцев должно быть убито и изнасиловано, пока Германия не усилит санкции – посол Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 16:44
Андрей Мельник. Фото: Der Tagesspiegel

Посол Украины в Германии Андрей Мельник остро отреагировал на дискуссии в немецкой коалиции вокруг возможного усиления санкций против РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на своей странице в twitter, перепостив сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о возможности ужесточения санкций против РФ в ответ на военные преступления россиян в Киевской области.

"А теперь скажем прямо: для того, чтобы правительство светофора (действующая немецкая коалиция) наконец-то решилось хоть немного в дальнейшем оказывать давление на Россию и усилить дальнейшие санкции (включая газовое и нефтяное эмбарго?), нужно снова убить сотни мирных граждан Украины, а женщин снова изнасиловать. Понятно", –пишет он.

Посол перепостил твит Анналены Бербок, в котором глава немецкого МИД обещает дать ответ на преступления российской армии. "Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против России и предоставим Украине еще большую поддержку в ее обороне", - добавила она.

Таким образом, украинский посол отреагировал на скандальное заявление министра финансов Германии Кристиаан Линднера, который высказался против введения эмбарго на российские энергоносители.

"Санкции уже беспрецедентны. Но они должны ударить по режиму Путина и не поставить под угрозу стабильность Германии", - заявил он.

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Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что после нападения России на Украину Линднер заявил ему в Берлине, что Украине осталось "всего несколько часов", поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.

Как известно, до начала открытого вторжения РФ Германия выступала категорически против поставок вооружения Украине, считая, что это приведет к эскалации на Донбассе.

Темы: Германиясанкциидипломатические отношенияМИД
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