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Епифаний: Массовые убийства мирных украинцев – признак геноцида

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 18:24
Епифаний: Массовые убийства мирных украинцев – признак геноцида

Православная церковь Украины видит признаки геноцида в массовых убийствах российскими войсками мирных граждан Украины.

Источник: предстоятель ПЦУ Епифаний в Twitter

Прямая речь: "Массовые убийства мирного населения – это признак геноцида. Все, что можно увидеть сейчас на Киевщине, в Мариуполе, в других городах и селах Украины, свидетельствует: российский тиран, народ, который его поддерживает и их войска пришли на нашу землю , чтобы "освободить" Украину от украинцев".

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Что предшествовало: Российские войска в начале апреля отступили и были зачищены с территории Киевской области, после чего открылись новые доказательства их бесчеловечных преступлений: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия. Враг продолжает обстреливать многие города Украины и держит заблокированным – без гуманитарной помощи и возможности эвакуации – уже практически сравнявший с землей Мариуполь.

Результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 12-13 марта, показали, что больше половины украинцев считают: полномасштабной войной режим Путина хочет уничтожить весь народ Украины.

Темы: война
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