Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН
Росіяни намагаються перехопити ініціативу і скликати засідання Ради безпеки ООН у понеділок, 4 квітня, щоб обговорити звірства російської армії на окупованих територіях Київської області.
Джерело: прокремлівське російське ЗМІ "РИА Новости"
Дослівно: "Росія запросила засідання РБ ООН на понеділок у зв'язку "з кричущою провокацією українських радикалів у Бучі".
Деталі: Відзначимо, що російські відомства уже цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний.
Пропагандисти вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.
Водночас, президент України Володимир Зеленський повідомив, що воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду Радбезу ООН у вівторок.
Глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "шокований" фото з українських міст, де безчинствували окупанти, водночас він закликав до "незалежного розслідування".
Пряма мова: "Я глибоко вражений фотографіями вбитих мирних жителів у Бучі. Вкрай важливо, щоб незалежне розслідування призвело до притягнення винних до відповідальності".
I am deeply shocked by the images of civilians killed in Bucha, Ukraine.— António Guterres (@antonioguterres) April 3, 2022
It is essential that an independent investigation leads to effective accountability.
Поспред України в ООН Сергій Кислиця вважає, що присутність Росії в ООН несумісна з усіма її принципами та цілями.
Massacres in Bucha, Irpin, continued siege of Mariupol … Ukraine demands immediate condemnation. War knows no weekends. There’s only one aggressor. Russia’s presence in UN is incompatible with all its principles and objectives @UN_PGA @antonioguterres https://t.co/SdXhKBopmb pic.twitter.com/XEijkIycbF— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 3, 2022
Що передувало: 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.
Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.
Передісторія:
- Деякі представники української влади вважають, що Росію варто виключити із Радбезу ООН, адже, парадоксально, що країна, котра створює небезпеку в світі, є частиною інституції покликаної цю безпеку зберігати.
- Крім того, РФ неодноразово блокувала можливість введення миротворців в ОРДЛО, постійно використовуючи своє право вето.