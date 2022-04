Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН

Росіяни намагаються перехопити ініціативу і скликати засідання Ради безпеки ООН у понеділок, 4 квітня, щоб обговорити звірства російської армії на окупованих територіях Київської області.

Джерело: прокремлівське російське ЗМІ "РИА Новости"

Дослівно: "Росія запросила засідання РБ ООН на понеділок у зв'язку "з кричущою провокацією українських радикалів у Бучі".

Деталі: Відзначимо, що російські відомства уже цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний.

Пропагандисти вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.

Водночас, президент України Володимир Зеленський повідомив, що воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду Радбезу ООН у вівторок.

Глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "шокований" фото з українських міст, де безчинствували окупанти, водночас він закликав до "незалежного розслідування".

Пряма мова: "Я глибоко вражений фотографіями вбитих мирних жителів у Бучі. Вкрай важливо, щоб незалежне розслідування призвело до притягнення винних до відповідальності".

I am deeply shocked by the images of civilians killed in Bucha, Ukraine. It is essential that an independent investigation leads to effective accountability.

Поспред України в ООН Сергій Кислиця вважає, що присутність Росії в ООН несумісна з усіма її принципами та цілями.

Massacres in Bucha, Irpin, continued siege of Mariupol … Ukraine demands immediate condemnation. War knows no weekends. There’s only one aggressor. Russia’s presence in UN is incompatible with all its principles and objectives @UN_PGA @antonioguterres https://t.co/SdXhKBopmb pic.twitter.com/XEijkIycbF