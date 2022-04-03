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Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН

Альона Мазуренко Неділя, 3 квітня 2022, 22:56
Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН
постпред України в ООН Сергій Кислиця читає книгу "Що не так з дипломатією", поки виступає російський представник, Фото: Getty Images

Росіяни намагаються перехопити ініціативу і скликати засідання Ради безпеки ООН у понеділок, 4 квітня, щоб обговорити звірства російської армії на окупованих територіях Київської області. 

Джерело: прокремлівське російське ЗМІ "РИА Новости"

Дослівно: "Росія запросила засідання РБ ООН на понеділок у зв'язку "з кричущою провокацією українських радикалів у Бучі".

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Деталі: Відзначимо, що російські відомства уже цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний. 

Пропагандисти вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.

Водночас, президент України Володимир Зеленський повідомив, що воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду Радбезу ООН у вівторок.

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Глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "шокований" фото з українських міст, де безчинствували окупанти, водночас він закликав до "незалежного розслідування".

Пряма мова: "Я глибоко вражений фотографіями вбитих мирних жителів у Бучі. Вкрай важливо, щоб незалежне розслідування призвело до притягнення винних до відповідальності".

Поспред України в ООН Сергій Кислиця вважає, що присутність Росії в ООН несумісна з усіма її принципами та цілями.

Що передувало: 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

Передісторія: 

  • Деякі представники української влади вважають, що Росію варто виключити із Радбезу ООН, адже, парадоксально, що країна, котра створює небезпеку в світі, є частиною інституції покликаної цю безпеку зберігати.
  • Крім того, РФ неодноразово блокувала можливість введення миротворців в ОРДЛО, постійно використовуючи своє право вето. 

Теми: ООНРосіяУкраїнавійна
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