Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Після розголосу про звірства РФ у Бучі росіяни самі скликають Радбез ООН

Мазуренко Альона Неділя, 3 квітня 2022, 22:56
постпред України в ООН Сергій Кислиця читає книгу "Що не так з дипломатією", поки виступає російський представник, Фото: Getty Images

Росіяни намагаються перехопити ініціативу і скликати засідання Ради безпеки ООН у понеділок, 4 квітня, щоб обговорити звірства російської армії на окупованих територіях Київської області. 

Джерело: прокремлівське російське ЗМІ "РИА Новости"

Дослівно: "Росія запросила засідання РБ ООН на понеділок у зв'язку "з кричущою провокацією українських радикалів у Бучі".

Деталі: Відзначимо, що російські відомства уже цинічно заявили, що за час присутності їхніх військ у передмісті Києва не помер жоден цивільний. 

Пропагандисти вже встигли назвати шокуючі кадри з Бучі, Гостомеля, Ірпеня постановою.

Водночас, президент України Володимир Зеленський повідомив, що воєнні злочини РФ у Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду Радбезу ООН у вівторок.

Глава ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "шокований" фото з українських міст, де безчинствували окупанти, водночас він закликав до "незалежного розслідування".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Я глибоко вражений фотографіями вбитих мирних жителів у Бучі. Вкрай важливо, щоб незалежне розслідування призвело до притягнення винних до відповідальності".

Поспред України в ООН Сергій Кислиця вважає, що присутність Росії в ООН несумісна з усіма її принципами та цілями.

Що передувало: 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив про звільнення міста від російських окупантів.

Після цього почала відкриватися інформація про звірства, які скоїли в окупованому місті російські військові. Зокрема, мер Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками. На вулицях міста також виявляли тіла оголених жінок.

Передісторія: 

  • Деякі представники української влади вважають, що Росію варто виключити із Радбезу ООН, адже, парадоксально, що країна, котра створює небезпеку в світі, є частиною інституції покликаної цю безпеку зберігати.
  • Крім того, РФ неодноразово блокувала можливість введення миротворців в ОРДЛО, постійно використовуючи своє право вето. 

Теми: ООНРосіяУкраїнавійна
Головне сьогодні

Дитя нацизму та комунізму: прем'єр Словенії поширив мем про походження агресії РФ

США вважають, що можуть ідентифікувати підрозділи РФ, які вчинили звірства в Бучі - ЗМІ

Зеленський про росіян: "Вони знають, що вони нацисти"

фотоСоратник Медведчука Погребинський після обшуку залишив Україну – ЗМІ

відеоКличко до киян, які виїхали: Будь ласка, з поверненням трохи зачекайте

уточнено"Якщо можете – евакуюйтеся": влада звернулася до жителів двох областей

Усі новини...
ООН
Данілов соромить Радбез ООН після звірств РФ в Бучі: Де заяви? Де рішення?
Росіяни пошкодили в Україні понад 50 об’єктів культури – ЮНЕСКО
В ООН заснували комісію для розслідування воєнних злочинів в Україні
Останні новини
01:00
В Енергодарі окупанти і їхні посібники створюють фейкові органи влади
00:50
На кожен російський танк Україна матиме 10 протитанкових систем – Блінкен
00:45
Звірства росіян у Бучі: у європейських столицях пройшли акції на згадку про закатованих
00:34
Зеленський вважає нові санкції проти РФ слабкими: Деяким політикам треба позичити рішучості
00:31
В ОП вважають, що Росія назавжди втратила заморожені резерви
00:28
Треба зробити все для повернення людей на безпечні території – президент
00:24
Зеленський: Якщо не буде поставок зброї, Росія розглядатиме це як дозвіл наступати
00:20
"Пошук правди вже неможливо зупинити" – Зеленський про геноцид у Бучі та інших містах
00:18
Макрон назвав критику його розмов із Путіним втручанням у виборчу кампанію
00:17
відеоУ Гостомелі у гаражі знайшли 11 трупів, на них "тренувалися" снайпери росіян – Аваков
Усі новини...