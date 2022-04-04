Командование Сил спецопераций: Россияне бросили в Украине ЗРК "Бук"

Украинские военные обнаружили заброшенный российский зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в FB

Дословно: "На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления.

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Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов воины обнаружили российский ЗРК "Бук".

Наряду с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в которой они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение".

Детали: Отмечается, что воины ССО благодарны россиянам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи.

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