Командование Сил спецопераций: Россияне бросили в Украине ЗРК "Бук"
Понедельник, 4 апреля 2022, 01:53
Украинские военные обнаружили заброшенный российский зенитно-ракетный комплекс "Бук".
Источник: Командование Сил специальных операций ВС Украины в FB
Дословно: "На эту находку натолкнулась группа ССО Украины вместе с бойцами движения сопротивления.
Во время проведения специальной разведки и поисково-ударных действий в районе одного из населенных пунктов воины обнаружили российский ЗРК "Бук".
Наряду с заброшенным зенитно-ракетным комплексом был схрон россиян, в которой они спрятали боеприпасы, оружие и снаряжение".
Детали: Отмечается, что воины ССО благодарны россиянам за подарки и продолжают поиски, чтобы полностью "отблагодарить" их за трофеи.
ВИДЕО ДНЯ