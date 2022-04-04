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Командування Сил спецоперацій: Росіяни покинули в Україні ЗРК "Бук"

Анастасія КалатурПонеділок, 4 квітня 2022, 01:53

Українські військові знайшли покинутий російський зенітно-ракетний комплекс "Бук".

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у FB

Дослівно: "На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву.  

Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук".

 Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження".

Деталі: Зазначається, що воїни ССО вдячні росіянам за подарунки та продовжують пошуки, аби сповна "віддячити" їм за трофеї.

 
ФОТО: facebook.com/usofcom

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