Командування Сил спецоперацій: Росіяни покинули в Україні ЗРК "Бук"
Понеділок, 4 квітня 2022, 01:53
Українські військові знайшли покинутий російський зенітно-ракетний комплекс "Бук".
Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у FB
Дослівно: "На цю знахідку натрапила група ССО України разом із бійцями руху спротиву.
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Під час проведення спеціальної розвідки та пошуково-ударних дій в районі одного з населених пунктів, вояки виявили російський ЗРК "Бук".
Поруч із покинутим зенітно-ракетним комплексом був схрон росіян, в якому вони сховали боєприпаси, зброю та спорядження".
Деталі: Зазначається, що воїни ССО вдячні росіянам за подарунки та продовжують пошуки, аби сповна "віддячити" їм за трофеї.
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