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Россияне обстреляли Харьков и Дергачи: 3 погибших, 7 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 4 апреля 2022, 12:09

Российские оккупанты обстреляли жилые районы города Дергачи в Харьковской области, в результате чего 3 человека погибли и еще 7 получили ранения.

Источник: глава Харьковской военной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Сегодня ночью снова были обстреляны наши жилые районы – Пятихатки, Алексеевка, снова Салтовка. Вчера также был обстрелян город Дергачи – там 3 человека погибли и 7 человек находятся с тяжелыми ранениями в больницах".

Детали: Глава облВА добавил, что ныне самой горячей точкой области остается город Изюм – там продолжаются бои, и "враг там теряет ежедневно достаточно большие свои силы".

По словам Синегубова, вооруженные силы Украины разрушают все планы российского оккупанта – вражеские боевые операции в Харьковской области заканчиваются поражениями, защитники практически ежедневно уничтожают авиацию, технику и живую силу захватчиков.

Глава области также добавил, что власти и волонтеры продолжают обеспечивать Харьков и общины области гуманитарной помощью. И проводят эвакуацию из Лозовой.

Что было раньше: 3 апреля в результате обстрелов Слободского района Харькова 7 человек погибли, 34 – получили ранения, среди них 3 детей в тяжелом состоянии.

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Темы: ХарьковХарьковская областьвойнажертвы
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