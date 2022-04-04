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Италия поддержит санкции ЕС против российского газа

Понедельник, 4 апреля 2022, 14:43

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что после зверств в Буче Италия поддержит санкции против российского газа.

Об этом он сказал после встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa.

"Италия не наложит вето на российские газовые санкции", - сказал он.

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Италия получает около 40% своего импорта газа из России, после вторжения РФ в Украину она пытается найти альтернативы и диверсифицировать свои поставки.

Ди Майо ранее посетил Азербайджан для укрепления энергетических связей между двумя странами.

Если поставки российского газа будут прекращены немедленно, министр экологического перехода Роберто Чинголани считает, что у страны не будет много проблем в ближайшие теплые месяцы.

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Премьер-министр Италии Марио Драги заявляет, что, хотя замену 30-40% российских поставок газа можно найти немедленно, заменить все остальное будет гораздо труднее.

После зверств в Буче президент Франции Эммануэль Макрон выступил за усиление санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля.

Как сообщалось, послы ЕС обсудят расширение санкций против России, среди которых возможность эмбарго на российские энергоносители.

Однако в Германии после того, как украинские и европейские чиновники обвинили российские войска в совершении зверств под Киевом, в частности, в Буче, нет единства по немедленной остановке импорта российских энергоносителей.

Темы: ИталиясанкцииРосcия
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