Кулеба: Китай разделяет убеждение, что завершение войны в Украине – в общих интересах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с китайским коллегой Ван И отметил, что в Пекине заинтересованы в завершении войны в Украине.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Благодарю моего китайского коллегу за солидарность в связи с жертвами среди гражданского населения. Мы оба разделяем убеждение, что завершение войны в Украине служит общим интересам мира, глобальной продовольственной безопасности и международной торговли", - отметил Дмитрий Кулеба.

Как известно, в течение марта неофициально появлялись слухи о якобы просьбе РФ к Китаю об определенной помощи в связи с войной в Украине и санкциями.

Розмова з членом Державної Ради, Міністром закордонних справ Ван Ї. Вдячний китайському колезі за солідарність із жертвами серед мирних людей. Ми обоє поділяємо переконання, що припинення війни проти України відповідає інтересам миру, продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 4, 2022

США и Британия поднимали этот вопрос в разговорах с Пекином. В частности, 18 марта президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.

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Впоследствии Соединенные Штаты заявили, что не зафиксировали фактов передачи Китаем военного оборудования РФ после этого разговора.

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