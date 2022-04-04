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Кулеба: Китай разделяет убеждение, что завершение войны в Украине – в общих интересах

"Европейская правда"Понедельник, 4 апреля 2022, 15:28
Кулеба: Китай разделяет убеждение, что завершение войны в Украине – в общих интересах
министр иностранных дел ван и. фото: getty images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после разговора с китайским коллегой Ван И отметил, что в Пекине заинтересованы в завершении войны в Украине.

Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Благодарю моего китайского коллегу за солидарность в связи с жертвами среди гражданского населения. Мы оба разделяем убеждение, что завершение войны в Украине служит общим интересам мира, глобальной продовольственной безопасности и международной торговли", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Как известно, в течение марта неофициально появлялись слухи о якобы просьбе РФ к Китаю об определенной помощи в связи с войной в Украине и санкциями.

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США и Британия поднимали этот вопрос в разговорах с Пекином. В частности, 18 марта президент США Джо Байден в почти двухчасовом телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпинем описал последствия, с которыми столкнется Пекин, если предоставит материальную поддержку России в войне против Украины.

Впоследствии Соединенные Штаты заявили, что не зафиксировали фактов передачи Китаем военного оборудования РФ после этого разговора.

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Темы: КитайвойнаКулеба ДмитрийРосcия
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