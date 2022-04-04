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Россияне обстреляли деревню в Криворожском районе

Понедельник, 4 апреля 2022, 21:08

Российские войска в понедельник обстреляли одно из сел в Криворожском районе Днепропетровской области, информация о пострадавших уточняется.

Источник: Руководитель Днепропетровской ОГА Николай Лукашук в Telegram.

Детали: Под огонь оккупантов попал жилой сектор в селе Криворожского района, разрушен один дом, информация о пострадавших уточняется.

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Кроме того, в самом Кривом Роге правоохранители задержали четырех граждан, которые могут быть причастны к сотрудничеству с РФ.

Темы: РосcияКривой Рогвойна
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